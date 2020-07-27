Diş Hekimliği taban puanları 2020 ve Diş Hekimliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...
DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Yılı
|Türü
|Katsayı
|Yerleşen Son Kişi
|Yerl.
|2019
|Devlet, Vakıf
|0,120,18
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
|ADA KENT ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|466,15
|5
|ADA KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|448,2
|9
|ADA KENT ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|KKTC
|0,12
|432,8
|8
|ADA KENT ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|KKTC
|0,12
|484,6
|28
|ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|448,5
|80
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|445
|90
|AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|471
|110
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|467,95
|70
|ALTINBAŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|422,6
|10
|ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|458,3
|7
|ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|481,35
|9
|ALTINBAŞ ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|435,1
|64
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|481,8
|90
|ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|464,65
|160
|ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|436,45
|150
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|467,5
|100
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|476,5
|6
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|387,85
|54
|BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|429,2
|4
|BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|464,35
|5
|BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|458,9
|6
|BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|468,85
|4
|BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|462,7
|4
|BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|480,55
|4
|BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|451,6
|18
|BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|458,35
|40
|BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|448,2
|18
|BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|392
|36
|BEYKENT ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|428,35
|6
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|452,05
|64
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%75 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|470,95
|8
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|457,95
|8
|BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|383,7
|40
|BİRUNİ ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|483,35
|41
|BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|421,45
|40
|BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|477,6
|9
|BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|454,9
|18
|BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|477,95
|18
|BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|476,25
|4
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)
|2019
|Devlet
|0,12
|495
|1
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|463,9
|90
|DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|457,3
|110
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(%50 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|379,7
|10
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(Burslu)
|2019
|KKTC
|0,12
|399,3
|10
|EGE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|430,7
|150
|ERCİYES ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)
|2019
|Devlet
|0,12
|473
|1
|ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|452,3
|110
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|437,5
|70
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)
|2019
|Devlet
|0,12
|476
|1
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|468,25
|90
|FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|454,7
|90
|GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|461,5
|119
|GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|435
|90
|GİRNE ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|456,85
|7
|GİRNE ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|KKTC
|0,12
|411,8
|11
|GİRNE ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|KKTC
|0,12
|428,55
|52
|HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|461,7
|139
|HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|460,4
|80
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|450,1
|90
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV.
|2019
|Yabancı
|0,12
|443,95
|5
|İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|410,95
|90
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|448,5
|2
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|496,65
|9
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|481,75
|79
|İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|488,45
|4
|İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|436,15
|7
|İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|418,25
|59
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|473,35
|60
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|488,9
|5
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|478,1
|85
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|495,15
|10
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|472,15
|5
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|438,6
|76
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|454,75
|9
|İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|467,85
|8
|İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|442,5
|8
|İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|464,95
|7
|İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|449,15
|7
|İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|406,35
|56
|İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|437,6
|64
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|448,65
|7
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|402,1
|63
|İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce)
|2019
|Devlet
|0,12
|466,55
|30
|İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|460
|160
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|464,15
|70
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce)
|2019
|Devlet
|0,12
|448,05
|40
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce)(KKTC Uyruklu)
|2019
|Devlet
|0,12
|490,5
|1
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|448,8
|90
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|441,6
|70
|KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|457,55
|70
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|442,8
|90
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|388,6
|25
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|KKTC
|0,12
|404,45
|5
|KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|472,65
|100
|KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|451,25
|80
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|461,8
|80
|LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|480,2
|24
|LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(%75 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|405,8
|6
|LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)
|2019
|KKTC
|0,12
|466,05
|6
|LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)
|2019
|KKTC
|0,12
|431,9
|14
|LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%50 İndirimli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|444,4
|5
|LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|486,1
|5
|LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|438,35
|40
|MARMARA ÜNİV. - (İngilizce)
|2019
|Devlet
|0,12
|481,15
|130
|MARMARA ÜNİV. - (İngilizce)(KKTC Uyruklu)
|2019
|Devlet
|0,12
|442
|1
|MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|450,45
|90
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|468,45
|40
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|449,8
|90
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|414,3
|100
|ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|485,1
|90
|PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|440,7
|100
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|469,6
|80
|SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|459,2
|70
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara)
|2019
|Devlet
|0,12
|463,65
|60
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına)
|2019
|Devlet
|0,12
|437
|4
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|455,2
|90
|SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|445,9
|120
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|462,5
|110
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|476,8
|120
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|456,45
|89
|TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|447,55
|90
|UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|481,15
|90
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|433,7
|90
|YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%25 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|476,3
|18
|YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu)
|2019
|KKTC
|0,12
|434,95
|15
|YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli)
|2019
|KKTC
|0,12
|476,4
|13
|YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)
|2019
|KKTC
|0,12
|452,6
|13
|YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)
|2019
|KKTC
|0,12
|438,9
|59
|YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Ücretli)
|2019
|KKTC
|0,12
|484,4
|67
|YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)
|2019
|Vakıf
|0,12
|480,8
|7
|YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)
|2019
|Vakıf
|0,12
|464,55
|60
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|448,8
|100
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|472,8
|70
|ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2019
|Devlet
|0,12
|469,7
|100
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!