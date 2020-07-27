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Diş Hekimliği taban puanları 2020! Diş Hekimliği devlet, vakıf üniversiteleri listesi

Diş Hekimliği taban puanları merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde Diş Hekimliği bölümünü seçmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyorlar. İşte devlet ve vakıf üniversiteleri Diş Hekimliği taban puanları

27.07.2020 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
Diş Hekimliği taban puanları

Diş Hekimliği taban puanları 2020 ve Diş Hekimliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI

ÜniversiteYılıTürüKatsayıYerleşen Son KişiYerl.
2019Devlet, Vakıf0,120,18

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

ADA KENT ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019KKTC0,12466,155
ADA KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019KKTC0,12448,29
ADA KENT ÜNİV. - (Burslu)2019KKTC0,12432,88
ADA KENT ÜNİV. - (Ücretli)2019KKTC0,12484,628
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12448,580
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,1244590
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12471110
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12467,9570
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019Vakıf0,12422,610
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12458,37
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12481,359
ALTINBAŞ ÜNİV. - (Ücretli)2019Vakıf0,12435,164
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12481,890
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12464,65160
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12436,45150
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12467,5100
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)2019Vakıf0,12476,56
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)2019Vakıf0,12387,8554
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019Vakıf0,12429,24
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12464,355
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12458,96
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli)2019Vakıf0,12468,854
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)2019Vakıf0,12462,74
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)2019Vakıf0,12480,554
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)2019Vakıf0,12451,618
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli)2019Vakıf0,12458,3540
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019Vakıf0,12448,218
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,1239236
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12428,356
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12452,0564
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%75 İndirimli)2019Vakıf0,12470,958
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12457,958
BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12383,740
BİRUNİ ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019Vakıf0,12483,3541
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12421,4540
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12477,69
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli)2019Vakıf0,12454,918
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)2019Vakıf0,12477,9518
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)2019Vakıf0,12476,254
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)2019Devlet0,124951
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12463,990
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12457,3110
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(%50 İndirimli)2019KKTC0,12379,710
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(Burslu)2019KKTC0,12399,310
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12430,7150
ERCİYES ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)2019Devlet0,124731
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12452,3110
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12437,570
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)2019Devlet0,124761
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12468,2590
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12454,790
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12461,5119
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,1243590
GİRNE ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019KKTC0,12456,857
GİRNE ÜNİV. - (Burslu)2019KKTC0,12411,811
GİRNE ÜNİV. - (Ücretli)2019KKTC0,12428,5552
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12461,7139
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12460,480
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12450,190
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV.2019Yabancı0,12443,955
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12410,9590
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12448,52
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12496,659
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli)2019Vakıf0,12481,7579
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12488,454
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12436,157
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Ücretli)2019Vakıf0,12418,2559
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12473,3560
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019Vakıf0,12488,95
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12478,185
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12495,1510
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli)2019Vakıf0,12472,155
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)2019Vakıf0,12438,676
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)2019Vakıf0,12454,759
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12467,858
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12442,58
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)2019Vakıf0,12464,957
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)2019Vakıf0,12449,157
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)2019Vakıf0,12406,3556
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Ücretli)2019Vakıf0,12437,664
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12448,657
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Ücretli)2019Vakıf0,12402,163
İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce)2019Devlet0,12466,5530
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12460160
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12464,1570
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce)2019Devlet0,12448,0540
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce)(KKTC Uyruklu)2019Devlet0,12490,51
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12448,890
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12441,670
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12457,5570
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12442,890
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019KKTC0,12388,625
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. - (Burslu)2019KKTC0,12404,455
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12472,65100
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12451,2580
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12461,880
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli)2019KKTC0,12480,224
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(%75 İndirimli)2019KKTC0,12405,86
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)2019KKTC0,12466,056
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)2019KKTC0,12431,914
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%50 İndirimli)2019Vakıf0,12444,45
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu)2019Vakıf0,12486,15
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Ücretli)2019Vakıf0,12438,3540
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce)2019Devlet0,12481,15130
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce)(KKTC Uyruklu)2019Devlet0,124421
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12450,4590
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12468,4540
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12449,890
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12414,3100
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12485,190
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12440,7100
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12469,680
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12459,270
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara)2019Devlet0,12463,6560
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına)2019Devlet0,124374
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12455,290
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12445,9120
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12462,5110
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12476,8120
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12456,4589
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12447,5590
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12481,1590
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12433,790
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%25 İndirimli)2019KKTC0,12476,318
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu)2019KKTC0,12434,9515
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli)2019KKTC0,12476,413
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)2019KKTC0,12452,613
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)2019KKTC0,12438,959
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Ücretli)2019KKTC0,12484,467
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu)2019Vakıf0,12480,87
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli)2019Vakıf0,12464,5560
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12448,8100
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12472,870
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz)2019Devlet0,12469,7100

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