Diş Hekimliği taban puanları 2020 ve Diş Hekimliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. 2019 Devlet, Vakıf 0,120,18 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ADA KENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 466,15 5 ADA KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 448,2 9 ADA KENT ÜNİV. - (Burslu) 2019 KKTC 0,12 432,8 8 ADA KENT ÜNİV. - (Ücretli) 2019 KKTC 0,12 484,6 28 ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 448,5 80 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 445 90 AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 471 110 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 467,95 70 ALTINBAŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 422,6 10 ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 458,3 7 ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 481,35 9 ALTINBAŞ ÜNİV. - (Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 435,1 64 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 481,8 90 ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 464,65 160 ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 436,45 150 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 467,5 100 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 476,5 6 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 387,85 54 BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 429,2 4 BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 464,35 5 BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 458,9 6 BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 468,85 4 BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 462,7 4 BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 480,55 4 BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 451,6 18 BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 458,35 40 BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 448,2 18 BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 392 36 BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 428,35 6 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 452,05 64 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%75 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 470,95 8 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 457,95 8 BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 383,7 40 BİRUNİ ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 483,35 41 BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 421,45 40 BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 477,6 9 BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 454,9 18 BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 477,95 18 BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 476,25 4 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) 2019 Devlet 0,12 495 1 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 463,9 90 DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 457,3 110 DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(%50 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 379,7 10 DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(Burslu) 2019 KKTC 0,12 399,3 10 EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 430,7 150 ERCİYES ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) 2019 Devlet 0,12 473 1 ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 452,3 110 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 437,5 70 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) 2019 Devlet 0,12 476 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 468,25 90 FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 454,7 90 GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 461,5 119 GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 435 90 GİRNE ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 456,85 7 GİRNE ÜNİV. - (Burslu) 2019 KKTC 0,12 411,8 11 GİRNE ÜNİV. - (Ücretli) 2019 KKTC 0,12 428,55 52 HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 461,7 139 HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 460,4 80 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 450,1 90 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. 2019 Yabancı 0,12 443,95 5 İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 410,95 90 İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 448,5 2 İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 496,65 9 İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 481,75 79 İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 488,45 4 İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 436,15 7 İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 418,25 59 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 473,35 60 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 488,9 5 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 478,1 85 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 495,15 10 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 472,15 5 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 438,6 76 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 454,75 9 İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 467,85 8 İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 442,5 8 İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 464,95 7 İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 449,15 7 İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 406,35 56 İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 437,6 64 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 448,65 7 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 402,1 63 İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce) 2019 Devlet 0,12 466,55 30 İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 460 160 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 464,15 70 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce) 2019 Devlet 0,12 448,05 40 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce)(KKTC Uyruklu) 2019 Devlet 0,12 490,5 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 448,8 90 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 441,6 70 KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 457,55 70 KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 442,8 90 KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 388,6 25 KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. - (Burslu) 2019 KKTC 0,12 404,45 5 KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 472,65 100 KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 451,25 80 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 461,8 80 LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 480,2 24 LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(%75 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 405,8 6 LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) 2019 KKTC 0,12 466,05 6 LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli) 2019 KKTC 0,12 431,9 14 LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2019 Vakıf 0,12 444,4 5 LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) 2019 Vakıf 0,12 486,1 5 LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 438,35 40 MARMARA ÜNİV. - (İngilizce) 2019 Devlet 0,12 481,15 130 MARMARA ÜNİV. - (İngilizce)(KKTC Uyruklu) 2019 Devlet 0,12 442 1 MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 450,45 90 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 468,45 40 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 449,8 90 ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 414,3 100 ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 485,1 90 PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 440,7 100 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 469,6 80 SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 459,2 70 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) 2019 Devlet 0,12 463,65 60 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına) 2019 Devlet 0,12 437 4 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 455,2 90 SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 445,9 120 SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 462,5 110 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 476,8 120 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 456,45 89 TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 447,55 90 UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 481,15 90 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 433,7 90 YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 476,3 18 YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) 2019 KKTC 0,12 434,95 15 YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(%25 İndirimli) 2019 KKTC 0,12 476,4 13 YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) 2019 KKTC 0,12 452,6 13 YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli) 2019 KKTC 0,12 438,9 59 YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Ücretli) 2019 KKTC 0,12 484,4 67 YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) 2019 Vakıf 0,12 480,8 7 YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretli) 2019 Vakıf 0,12 464,55 60 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 448,8 100 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 472,8 70 ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2019 Devlet 0,12 469,7 100