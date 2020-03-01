01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diş ağrısı neden olur? Kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı hakkında merak edilen tüm detaylar...
DİŞ AĞRISI NEDİR?
Toplumda yaygın olan diş ağrısı,diş çürüğünün ilerlediği durumlarda dişin içerisindeki sinir-damar paketi etkilenebilir ve zamanla ağrı olmasına neden olur.
DİŞ AĞRISI SEBEBLERİ
DİŞ AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMİ
Dişte oluşan ağrı daha fazla şiddetlenirse, bu iltihaplanmanın göstergesidir. Doktora başvurup antibiyotik almak gerekir. Doktor önerisi ile tedaviye başlamalısınız. Ağrı hafif ise bazı ağrı kesici ilaçlar alıp ağrıyı kesebilirsiniz. Dişte oluşan ağrı daha fazla şiddetlenirse, bu iltihaplanmanın göstergesidir. Doktora başvurup antibiyotik almak gerekir. Doktor önerisi ile tedaviye başlamalısınız. Ağrı hafif ise bazı ağrı kesici ilaçlar alıp ağrıyı kesebilirsiniz.Eğer ağrı diş çürüğü kaynaklıysa ve çürük ilerleyerek dişin sinirine kadar ulaşmışsa ya da diş siniri başka sebeplerle canlılığını yitirmişse, bu dişler ‘kanal tedavisi’ ile tedavi edilebilir. Herhangi bir tedavi uygulanmadığı takdirde enfeksiyon şişliğe neden olabilir, apse oluşabilir. tedavi edilmezse dişin çekilmesi gerekebilir.
EVDE TEDAVİ YÖNTEMİ
-Diş fırçalamak: Dişleri fırçalamak, çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.
- Sirkeli su ve tuzlu su gargarası: Dişi bakterilerden temizler ve şişlikleri azaltır. Diş eti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.
- Karanfil yağı veya kuru karanfil: Karanfil, yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder. Dişe kesinlikle aspirin, kolonya, alkol gibi maddeler uygulanmamalıdır.
- Buz tedavisi: Ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması ya da soğuk su ile ağzı çalkalama geçici olarak ağrıyı hafifletebilir.
- Sıcak kompres: Buz uygulamasının tam tersi olarak; ağrıyan diş bölgesine sıcak kompres uygulaması ya da sıcak su ile ağzı çalkalayın.
- Gece oluşan diş ağrılarında; yastık yükseltin
- Sarımsak: Sarımsağı ezip ağrıyan yere sürün.
-Eğer bunları uyguladığınız halde geçmediyse bir hekime gözükünüz.
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