Dini nikahlı eşiyle üvey oğlunu öldürdü! Çifte cinayet!

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde edinilen bilgiye göre, köyde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), bitişikteki akrabalarının bugün başlayacak düğünü öncesi sabah saatlerinde tartıştığı dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal’ı (19) tabancayla vurdu.

ANNE İLE OĞLU CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanlar içindeki anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"BUGÜN DÜĞÜNÜMÜZ VARDI"

Düğün hazırlığı yaparken şok cinayetle karşılaştıklarını anlatan yakınları Havva Yıldırım, “Bugün düğünümüz vardı. Misafirlerimiz gelmişti. Bu olay oldu. Yandık. Çok üzgünüz” diye konuştu.