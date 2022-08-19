Dini Bayramlar ve Resmi tatiller takvimi 2022: Bu sene kalan Resmi tatiller hangileri? İşte 2022 Resmi tatil günleri listesi

2022 Yılında kalan resmi tatiller merak konusu oldu. Milli, dini ve kültürel açıdan önemli olaylar nedeniyle yapılan Resmi tatil günleri her sene farklılık göstermektedir. Peki, 2022 Bu yıl kalan Resmi tatil günleri neler? İşte 2022 Resmi tatiller takvimi ile merak edilen soruların yanıtı...

30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK CUMARTESİ ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN CUMARTESİ EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ PAZAR​ RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 2 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 3 MAYIS SALI RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 4 MAYIS ÇARŞAMBA ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 8 TEMMUZ CUMA KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 9 TEMMUZ CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 10 TEMMUZ PAZAR KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 11 TEMMUZ PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 12 TEMMUZ SALI DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* 1 GÜN

15 TEMMUZ CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS SALI CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM CUMA CUMARTESİ