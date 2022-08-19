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Resmi tatiller takvimi 2022: Bu sene kalan Resmi tatil günleri hangileri?

Senenin sonlarına yaklaşırken öğrenciler, kamu ve özel sektör olmak üzere birçok vatandaş 2022 yılında kalan Resmi tatil ve Dini bayram tarihlerini merak ediyor. En son coşku ile kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sonrasında önümüzdeki aylarda hangi tarihlerin Resmi tatil kabul edildiği merak ediliyor. İşte Resmi tatiller takvimi...

19.08.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Dini Bayramlar ve Resmi tatiller takvimi 2022: Bu sene kalan Resmi tatiller hangileri? İşte 2022 Resmi tatil günleri listesi

2022 Yılında kalan resmi tatiller merak konusu oldu. Milli, dini ve kültürel açıdan önemli olaylar nedeniyle yapılan Resmi tatil günleri her sene farklılık göstermektedir. Peki, 2022 Bu yıl kalan Resmi tatil günleri neler? İşte 2022 Resmi tatiller takvimi ile merak edilen soruların yanıtı...

30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

 1 GÜN​ 01 MAYIS​ PAZAR​

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

2 MAYIS

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

3 MAYIS

SALI

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

4 MAYIS

ÇARŞAMBA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

8 TEMMUZ

CUMA

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

9 TEMMUZ

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

10 TEMMUZ

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

11 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

12 TEMMUZ

SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

1 GÜN


15 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

SALI

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

CUMA

CUMARTESİ

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