Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Jesus'un 11'i... Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA FB maçı bugün mü?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında bu akşam deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak. Peki Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

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