Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için artık geri sayım başladı. Avrupa ve ligde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla büyük bir çıkışa geçen ve iki kulvarda da liderlik koltuğunda Fenerbahçe, Avrupa'da son 16'ya kalmak için Dinamo Kiev deplasmanına çıkıyor. İşte, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...