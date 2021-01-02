Türk Sanat Müziği’nin başarılı temsilcilerinden Dilek ve Derya Türkan İş Sanat sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. İki sanatçı “Bir Aşk Masalından Şarkılar” başlıklı konserde, çok özel bir repertuvarla bu akşamı izleyicilerin karşısında olacak.
Dilek ve Derya Türkan’a aralarında genç ses sanatçıları Ceren Kaçar ve Müge Alpay’ın da bulunduğu 8 kişilik orkestra eşlik edecek. Konserde Muhlis Sabahattin Ezgi’den Neveser Kökdeş’e, Refik Fersan’dan Sadettin Kaynak’a pek çok değerli bestecinin eserleri seslendirilecek.
İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde saat 20.30’dan itibaren yayında olacak etkinlik, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.
İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek.
Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta sahnede olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu “Bu Muhabbet Bitmez” projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak’ta İş Sanat sahnesine taşıyacak. “Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat” caz konseri30 Ocak’ta gerçekleşecek. Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu’nda; 6 Ocak’ta “Peer Gynt”, 13 Ocak’ta “Antonius ve Kleopatra” yer alacak. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar 3 Ocak’ta “Rapunzel”, 10 Ocak’ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak’taUyuyan Güzel ve 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek. Yazarının Sesindenserisine 4 Ocak’ta Haydar Ergülen “İdilikler”, 11 Ocak’ta İnci Aral “Yeşil” ve 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya” eserleriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak.
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