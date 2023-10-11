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        Haberler Gündem Güncel Dilan Polat ve eşini suçlamıştı! 4 kişi tutuklandı

        Engin Polat'a yönelik suçlamada yeni gelişme!

        İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan Halil İbrahim Kaya, ayaklarından vuruldu. Olay sonrası kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan Polat ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti. Silahlı saldırı sonrası çalışma yapan polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın ardından 4 kişi tutuklandı. Sürdürülen çalışmalarda, şüphelilerin Dilan Polat ve Engin Polat'la bir bağlantısına rastlanılamadı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 11.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:12
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        Engin Polat'a yönelik suçlamada yeni gelişme!
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        Olay iki hafta önce İstanbul Eyüpsultan’da meydana geldi. Çocuğuyla markete çıkan Halil İbrahim Kalkan, motosikletli iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, saldırı sonucunda ayaklarından vurulan Kalkan hafif yaralandı.

        "ENGİN POLAT VURDURTTU"

        Olay sonrası açıklamalarda bulunan Kalkan, ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı suçladı. Kalkan, katıldığı canlı yayınında, “Engin Polat'ın babasından alacağım vardı. Ben 500 bin TL elden kendisine para verdim. Babası bana güzellik merkezi bayisi verecekti. Kendisi o dönem sıkıştığı için ben eşimin altınlarını bozdurarak siyah bir torbanın içinde Engin Polat'ın babasına verdim. 2017 yılında yaşandı o günden beri paramı almaya çalışıyorum daha sonra Banu (Parlak) ile aralarında bir sorun vardı. Bana da 'Banu Parlak'a ateş et' dedi, ben kabul etmedim. Benim vurulmam için azmettiren kişi Engin Polat'tır" iddiasında bulundu.

        5 KİŞİ YAKALANDI

        Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla silahlı saldırıyı düzenleyen iki kişi yakalandı. Soruşturmada tetikçileri tutan azmettirici de yakalandı. Soruşturmada ilk azmettiricilerle bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi daha yakalandı. Toplam 5 kişinin yakalandığı olayla ilgili çalışma genişletildi.

        4 KİŞİ TUTUKLANDI

        Yapılan soruşturmanın ardından 5 kişi adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürdürülen çalışmalarda, şüphelilerin Dilan Polat ve Engin Polat’la bir bağlantısına rastlanılamadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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        #haberler
        #Dilan Polat
        #engin polat
        #Halil İbrahim Kaya
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