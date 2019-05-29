Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam Nişantaşı’nın ara sokaklarında köpeği Theo’yu gezdirirken görüntülendi. Köpeğinin kendisini dinlememesiyle çılgına dönen Çıtak, bir ara isyan etti. Bir ara başka bir köpeği gören Theo, o köpeğin peşinden gitmek için Dilan Çıtak’ı sağa sola çekti.

Çıtak’ın sonunda tasmasını kısaltması ve ufak bir uyarı yapması sonucu başını önüne eğerek yürümeye başlayan Theo, daha sonra yaptığı haylazlıklarla Çıtak’ın yüzünü güldürdü.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz aylarda köpeği Marcu'un ölüm haberini sosyal medyadan "Canımı kaybettim" sözleriyle duyurmuştu. Köpeğinden ayrılmak istemeyen Dilan Çıtak Tatlıses, Marcus'u evinin bahçesine gömmüştü. Tatlıses, duygularını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

Oğlum benim, evimizin en güzel köşesi senin burası da zaten hep evindi. Yine evindesin, korkmana gerek yok. Sen yine hiç yalnız değilsin minik bebeğim. Sen gittin ama ben seni bırakmadım, dibimden yine ayırmadım. Bak her zaman ki gibi kuyruğumdasın. Sana demiştim seni bırakmam diye. Şimdi bana tekrar koşacağın, yüzümü öpeceğin, gözyaşlarımı yalayacağın, uyurken başımda bekleyeceğin ve ben nereye sen oraya olacağın günleri bekliyorum artık. Umudum bu... Seni bekliyorum tontişim benim.