13 yaşında babası olduğunu öğrendiği babası İbrahim Tatlıses'le birlikte yaşamı nasıl değişti? Dilan Çiçek Deniz merak edilenlerini anlattı. İşte Çıtak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Annemin saçları da kıvırcık ama babamın da gençlik fotoğraflarına bakıldığında da gençliğinde baya bonusmuş oda saçlarım ikisine de benziyor.

İstanbul doğumluyum. Ataköy'de büyüdüm. Her zaman şov bir hayatım vardı. Okul hayatımda sık sık gösterilere katılırdım. Basketbol, buz pateni ve dans şovları benim hep böyle evde o kostüm bu kostüm bir çocukluğum oldu.

Bize de fırsat verilse dünya starı olurduk. Grammy ödülünü kazanmak istiyorum. Annem her zaman maddi olarak destekçimdi.

"BABAMIN İSMİ NEDENİYLE KAYBOLUYORUZ"

Ben her zaman kendime derdim ki Ben Michael Jackson'ın kızı olsam kimseye söylememeliyim ben kimsenin kızı olarak değil Dilan Çıtak olarak kendi sesimle var olmalıyım derken Babam İmparator yani İbrahim Tatlıses olduğunu öğrendim. Sonra herkes öğrendi. Ben çok kıytırık bir programın kurbanı oldum. Üstelik sadece bir aylık anlaşmamın olduğu bir yerdeydim. Orada duyuldu babamın İbrahim Tatlıses olduğu.

"BABAMIN İBRAHİM TATLISES OLDUĞUNU 13 YAŞINDA ÖĞRENDİM"

13 yaşındaydım İbrahim Tatlıses'in babam olduğunu henüz bilmiyorken ben baya doktoruma gidip İbrahim Tatlıses'in babam olmasından şüpheleniyorum dedim. Benim büyüdüğüm babam aşk yaşadığım falan bir adamdı. Bugüne kadar bana gık dememiştir. Babamın İbrahim Tatlıses olduğunu 13 yaşında öğrendim.

"ARAMIZA KİMSE GİRMEZSE BABAMLA İYİYİZ"

Açık sözlü olmanın faydasını görmedim. Babamla biz birebir ilişkilerimizde dertleşip, dedikodu falan yapabiliyoruz. Benim ilk başlarda uzun konuşacağım yanlış konuşacağım diye kısa kestiğim saçmaladığım zamanlarda oluyordu babamla konuşurken ama şimdi iyiyiz. Yani aslında bize kimse karışmadığı zaman biz iyiyiz.

Diğer kardeşlerimden İdo dışında Ahmet abiyle görüştük Elif Ada ile Ayşegül abla sayesinde görüşüyoruz.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Evlenmeyi çok düşünmüyorum açıkçası şu aralar. Çünkü biraz kariyer odaklı gitmek istiyorum. Evlilik her zaman olabilecek bir şey. İlişki yürütmek gerçekten çok hastalıklı zor bir durum. Bekar olmak bence bir lütuf ilişki yürütmek gerçekten zor yani. Evlenmedim henüz.