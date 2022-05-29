'Kız isteme töreni istiyorum!'

75. Cannes Film Festivali'nde Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalar yapan Dilan Çiçek Deniz, merak edilenlerini anlattı.
Cannes'da Kylie Minogue'la tanışma fırsatı bulan Deniz, "Aslında hayranı olduğum isimlerle tanışmak istemiyorum. Çünkü tanıyınca hiç hayal ettiğim gibi biri çıkmayabiliyor. Böyle tecrübelerim oldu." dedi.
27 yaşındaki oyuncu, ayrıca Cannes Film Festivali'nde filmiyle kırmızı halıda yürümek istediğini söyledi.
"KADIN OYUNCULARA MOBBİNG VAR"
Dilan Çiçek Deniz, sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarından da bahsederken, "Özellikle kadın oyunculara mobbing var. Bunu hissedebiliyorsunuz, umarım bu durum değişir. Başıma geldiğinde gitmeyi değil, karşı tarafı göndermeyi tercih ederim." dedi.
"KIZ İSTEME TÖRENİ OLMANISINI İSTİYORUM"
Öte yandan İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile nikah masasına oturmaya oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu, Boğaz'da aldığı evlenme teklifini anlatırken gözleri doldu. Dilan Çiçek Deniz, "Kız isteme töreni olmasını istiyorum. Thor, tuzlu kahve içecek." ifadelerini kullandı.
Gelin gideceği İzlanda'yı da anlatan Deniz, "Hiç ağacın olmadığı bir yer. Hava sürekli soğuk olmasına rağmen hep dondurma yeniyor ve sürekli havuza giriliyor." dedi.
"PROJE ÇOCUK GİBİYİM"
Öğretmen bir anne ve babanın kızı olan Dilan Çiçek Deniz, "Annem ve babam gibi öğretmen olmayı düşünmedim ama proje çocuk gibiydim. Anne ve babamın öğretmen oluşu keyifliydi. Okula onlarla birlikte gidiyordum. O yıllar keyifliydi." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!