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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane pozu - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane pozu

        Dilan Çiçek Deniz, Mardin seyahati sırasında bir kahvehanede çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:16
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        Kahvehaneden fotoğraf paylaştı
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        Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Mardin gezisi sırasında sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşımlar yaptı.

        Gezi sırasında bir kahvehaneye giden oyuncu, burada çekildiği fotoğrafı "Mardin" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Öte yandan, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Aleyna Tilki de bir kahvehane ziyaretinde bulunarak pozlar vermişti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Dilan Çiçek Deniz

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