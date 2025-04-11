Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane pozu
Dilan Çiçek Deniz, Mardin seyahati sırasında bir kahvehanede çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 11.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:16
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Mardin gezisi sırasında sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşımlar yaptı.
Gezi sırasında bir kahvehaneye giden oyuncu, burada çekildiği fotoğrafı "Mardin" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Aleyna Tilki de bir kahvehane ziyaretinde bulunarak pozlar vermişti.
Fotoğraflar: Instagram
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