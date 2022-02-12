"DURDUK YERE BÖYLE YAPAMAM"

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Çok şık gördük sizi. Hayırlı olsun yeni saçlarınız." sözlerinin üzerine, "Evet, bir proje için. Ben durduk yere böyle yapamam. Dijital pilatfomda yayınlanacak olan film karakterim için yaptığım saç rengi ve şekli. Provalar devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çekime başlıyoruz ve çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.