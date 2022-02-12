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Dilan Çiçek Deniz: Evlilik hazırlığı yapamadık

Yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'a 2 ay önce Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, konuyla alakalı açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Bu yıl evlenmek istiyoruz fakat ikimiz de hala çok çalıştığımız için hazırlık yapamadık. Umarım en yakın zamanda hazırlık yapacağız" dedi

12.02.2022 - 14:10 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Saçlarını sarıya boyatarak imaj yenileyen Deniz, gecede '2021 Yılının Global Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

  • "ÇOK MUTLUYUM"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, "Kimse yanlış anlamasın ama ben öğrencilerin verdiği ödülü daha değerli buluyorum. O yüzden elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Bu gece burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

  • "DURDUK YERE BÖYLE YAPAMAM"

    Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Çok şık gördük sizi. Hayırlı olsun yeni saçlarınız." sözlerinin üzerine, "Evet, bir proje için. Ben durduk yere böyle yapamam. Dijital pilatfomda yayınlanacak olan film karakterim için yaptığım saç rengi ve şekli. Provalar devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çekime başlıyoruz ve çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

  • "EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAMADIK"

    Geçtiğimiz sene İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan ve sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet!" yanıtını veren Deniz, konuyla alakalı konuştu.

    Muhabirlerin, "Evlilik" sorularını cevaplayan ünlü isim, "Bu yıl evlenmek istiyoruz fakat ikimiz de hala çok çalıştığımız için hazırlık yapamadık. Umarım en yakın zamanda hazırlık yapacağız. Sizin haberiniz olur." açıklamasın yaptı.

  • KARI-KOCA OLDULAR!

    Ayrıca ödül töreninden fotoğrafları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz'e sevgilisinden yorum gecikmemişti. Saevarsson, ünlü oyuncuya, "Karım..." diyerek, seslenmişti. Ünlü oyuncu ise nikah masasına oturmaya hazırlandığı Thor Saevarsson'a, "Kocam..." yanıtını vermişti.

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