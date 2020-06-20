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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'dan ayrıldıktan sonra, yeni projelerin hazırlığına ve kendini geliştirdiği farklı eğitim programlarına odaklandı.

Sinema filmi ile gündemde olan ve önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak yeni dizisi için hazırlık yapan Deniz, değiştirdiği saç stiliyle dikkat çekti. Dilan Çiçek Deniz, bugünlerde seyirciyle buluşan Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı 'Yarına Tek Bilet' filmi için kamera karşısına kahküllü saçıyla geçti.

Oyuncu, rol arkadaşı Burak Deniz ile önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağı 'Yarım Kalan Aşklar' dizisi için de saç imajını kısa modele dönüştürdü.

"Bu küçük yenilikle çok özlediğim setlere kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuşan Deniz, durgun karantina dönemi sonrasında başlayan iş yoğunluğundan memnun olduğunu belirtti.