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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisi Rafael Cemo Çetin'e: Doğum günü kutlu olsun aşkım - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisi Rafael Cemo Çetin'e: Doğum günü kutlu olsun aşkım

        Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 08:25 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:25
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          Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olan ve son olarak sevgilisi ile Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülenen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, 32'nci yaşına girdi.

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          Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin yeni yaşını deniz kıyısında birlikte çektirdikleri fotoğraflarla kutladı.

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          "ALTIN AŞKIM"

          Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in yeni yaşını şu sözlerle kutladı; "Doğum günün kutlu olsun altın aşkım."

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