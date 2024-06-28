Dilan Çiçek Deniz: Her şey güzel gidiyor
Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, birlikteliğiyle ilgili sorulara "Her şey güzel gidiyor" yanıtını verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, Etiler'deki bir ofisten çıkarken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, "Yoğun bu ara ama güzel gidiyor, koşturmalı" ifadelerini kullandı.
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"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"
Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla ilgili ise "Her şey güzel gidiyor. Tatilimiz de güzel geçti. Çok sağ olun" diyerek güldü.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo için "Oğlum ile görüşmüyorum" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.
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