Evlilik yolunda ilk adım: Her şey burada başlamıştı!

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Üç yıldır aşk yaşayan Dağhan Doğruer ve Dila Tarkan, evlilik yolunda ilk adımı attı. Arkadaşları ve Doğruer ile Miami'de tatil yapan Tarkan, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

"HER ŞEY BURADA BAŞLAMIŞTI!"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Dağhan Doğruer'in, yerleri güllerle donattığı bir ortamda sevgilisine "Evet!" yanıtını veren Dila Tarkan, o esnada çekilen videoyu da Instagram'dan "Her şey tam burada başlamıştı!" notuyla yayınladı.

"SONUNDA TAMAMLANDIM!"

Dağhan Doğruer de sevgilisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Doğruer, gönderisinde "Sonunda tamamlandım!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çifte, tebrik mesajları yağdı.

BİR KEZ NİŞANLANMIŞTI

Öte yandan Dila Tarkan, 2017'de flört etmeye başladığı iş insanı Yahya Uçbaşaran ile 2018 yılında nişanlanmıştı. Ancak ikili, ilişkilerini resmiyete dökmeden kısa bir süre sonra ayrılmıştı.

Sosyetik güzel Dila Tarkan, bir dönem de ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile aşk yaşamıştı.