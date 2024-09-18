Asansörlerin Tarihsel Gelişimi

Asansör kavramının tarihi M.Ö. 336 yılına kadar uzanıyor. Ancak bu asansörler, bugün gördüğümüz standart ve hızlı araçlar değildi. Bu eski asansörler, malları ve yapı inşa etmek için kullanılan ağır malzemeleri kaldırmak amacıyla kullanılan platformlardı. Günümüzün modern asansörleri, çok sayıda güvenlik önlemine sahip kabinlerdir ve bu da onları her yüksek binada vazgeçilmez kılar.

Kaynak: Scienceabc