Dikkat! Akılalmaz yöntem! Sevgili vaadiyle gasp!

İstanbul'da olay, Arnavutköy´de yaşandı. Ali K. ve arkadaşı Adem K. sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden tanıştıkları Hilal S. ve Ceylan A. isimli kadınlarla sosyal medyadan bir süre sohbet ettikten sonra Hicret Mahallesi'nde buluştu.
KADINLAR "İNŞAATA GİDELİM" DEDİ
DHA'da yer alan habere göre Ali K. ve Adem K. kadınları kahve içmek için bir kafeye davet etti. Ancak H.S. ve C.A., kahve içmek yerine bir inşaatta alkol almayı teklif etti.
İNŞAATA 3 KİŞİ GELİP SALDIRDI
Ali K. ve Adem K. iki kadınla birlikte inşaata gitti. Bir süre sonra kadınların çağırdığı 3 kişi inşaata gelerek Ali K. ve Adem K.'ya saldırdı. Kadınları dışarı çıkaran saldırganlar, Ali K. ve Adem K.'yı bir süre darp ettikten sonra üzerlerindeki cep telefonu ve paraları gasp etti.
GASP EDİP BIÇAKLA YARALADILAR
3 gaspçı, kendilerine direnmeye çalışan Adem K.'yı bıçaklayarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ali K., yaralanan arkadaşı Adem K.'ya yardım ederek inşaattan çıkarıp taksiyle hastaneye götürdü. Yaşadıkları dehşeti polise anlatan 2 genç, sevgili bulma hayaliyle gittikleri Arnavutköy'de gasp edildiklerini söyledi.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ONLARIN YÖNTEMİYLE YAKALADI
Ali K. ve Adem K.'nın şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden ikisinin kimliklerini tespit eden polis, sosyal medya üzerinden ulaşarak sahte isim ve profil fotoğrafları kullanarak mesajlaştı. Polis olduğunu bilmedikleri kişilerle sözleşen gaspçılar, Arnavutköy'deki bir kafede buluşmak için randevulaştı. Polis gaspçılardan Emre T. ve Rabia İ. 'yi yakaladı. İki şüphelinin üst aramasında Ali K. ve Adem K.'dan gasp edilen cep telefonları bulundu.
KOVALAMACA ANLARI KAMERADA
Yakalanan Emre T. ve Rabia İ.'nin ifadeleri doğrultusunda Hicret Mahallesi'nde şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma yapan ekipler, şüphelilerden Yunus K., Mustafa Ç. ve Yasin K.'yı sokakta gördü. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli de yakalandı.
ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kovalamaca ve şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gasp suçunu işledikleri tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!