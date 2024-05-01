2024 Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olarak iki oturumdan oluşmaktadır. DGS başvuru tarihi ve başvuru ücretine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri...
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DGS başvuruları için geri sayım başladı. Sınava katılım gösterecek adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır" İşte 2024 DGS başvurularının başlayacağı tarih...
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DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS başvuruları 10 Mayıs tarihinde başlayacak 20 Mayıs'ta sona erecek.
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS geç başvuruları 28 Mayıs tarihinde alınacak.
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DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
DGS başvuru ücreti henüz netlik kazanmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki DGS başvuru ücreti belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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2024 DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da uygulanacak
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.