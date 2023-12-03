Diderot Etkisi: Neden ihtiyacımız olmayan şeyleri alıyoruz?

Kontrolsüzce tüketmek, sadece kapitalizm ile ortaya çıkan bir şey değildi. Her zaman var olan bu kavramın Diderot Etkisi şeklinde bir ismi bile var üstelik hikâyesi de bir o kadar ilginç.

Bir gün ünlü Fransız yazar ve filozof Denis Diderot'nun eline güzel bir kırmızı sabahlık geçti. Eski sabahlığından kurtuldu, yenisine hayran kalmıştı; yumuşak, lüks ve harika görünümlü bir sabahlıktı. Diğer sabahlığından çok farklıydı.