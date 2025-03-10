Sosyal medya üzerinden zaman zaman günlük hayatından kesitler yayımlayan Didem Uzel, bu kez sevenlerini korkuttu.

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Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.

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Daha sonra ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlayan Didem Uzel, ameliyat olduğunu açıkladı.

Didem Uzel, ardından "1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim" ifadelerini kullandı.