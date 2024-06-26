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        Haberler Bilgi Yaşam Didem isminin anlamı nedir? Didem ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Didem isminin analizi

        Didem isminin anlamı nedir? Didem ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Didem isminin analizi

        Anne ve baba olma heyecanı yaşayanların üstüne ince ince düşündüğü isim bulma konusu, karşılarına güzel isimler bulmalarıyla gittikçe kafa karıştırıcı olabilir. Bu noktada internet üzerinde önlerine birçok seçenek çıkar. Kız bebek isimlerinde dikkat çekici bir seçenek olan Didem ismi, son yılların en fazla merak edilenleri arasına girmiştir. Peki Didem ne demek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:00
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        Didem isminin anlamı nedir?
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        Didem adının içerdiği anlamlar, internet kullanıcılarının ilgi duyduğu konular arasındadır. Birçok kişi, her gün çeşitli nedenlerle Didem adını araştırmaktadır. Çünkü bu isim, kız çocuklarına en sık verilen isimlerden biridir. Didem adının anlamı, özellikleri, hangi kökenden geldiği gibi soruların cevabı için yazının devamını inceleyebilirsiniz…

        DİDEM İSMİNİN ANLAMI

        Didem isminin anlamı çeşitli bilgilerden alınan kaynaklar ile şöyle derlenebilir;

        • Göz bebeği,
        • İkram, ağırlama
        • Büyüklük
        • Azamet
        • Eğik olmayan taş

        Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde bu kelime için “gözüm gibi sevdiğim, gözüm, sevgilim ve sevdiğim” gibi anlamlar bulunur. Ülkemizde bu ismi kullanan kişi sayısı şu şekildedir;

        • Türkiye: 28.200 kişi,
        • İstanbul: 7.993 kişi,
        • Ankara: 2.766 kişi,
        • İzmir: 2.241 kişi.

        Didem adına sahip olan insanların aksiyon, macera ve değişim gibi konulara açık olduğu bilinenler arasındadır. Özgürlüğü yapıcı bir şekilde kullanmayı tercih eden bu insanlar için kural ve baskı en demotive edici şeylerin başında gelir. Vizyon sahibi olan ve çok yönlülüğüyle dikkatleri üzerine çeken bu kişiler, hümanist yapılarıyla da çevresinden beğeni toplar.

        DİDEM KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Peki Didem Kur’an’da geçiyor mu? Son derece güzel ve ilgi çekici anlamlara sahip Didem adının Kur’an’da yer almadığı bilgisi vardır ancak bu adın bebeklere verilmesinin caiz olmadığı yönünde bir bilgi yoktur. Neticede güzel anlamlara sahip olan bu ismin İslam dinine yönelik kötü bir anlamı ve hassasiyet duygularını zedeleyici bir ifadesi yoktur. Siz de çocuğunuza gönül rahatlığıyla Didem adını verebilirsiniz.

        DİDEM İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Tam da bu noktadan aklınızdan geçen soru “Didem isminin analizi nedir?” sorusuysa bu paragrafı okuyarak bilgi alabilirsiniz. Farsça ile Türkçe kökenli karışım bir isim olduğu düşünülen Didem adı, duyguları söz konusu olduğunda bunları saklama konusunda oldukça başarılıdır. Bu insanların diğerlerine karşı iletişim yeteneği oldukça yüksek olsa da kendi hayatları hakkında konuşmayı pek sevmezler.

        • D: Girişimci ruha sahip azimli insanlardır.
        • İ: Kırılgan ve ince ruhlu olma anlamını içerir. Bu insanlar, diğerlerinin söylediğinden kolayca etkilenebilirler.
        • D: Bir isim de iki tane D harfi olması, o kişinin çalışkan olma olasılığının yüksekliğini anlatır.
        • E: Duygusal, naif ve duygularını içeride yaşayan insanların harfi olan E, bu kişilerin zaman zaman güven eksikliği yaşayabileceğini söyler.
        • M: Ticari zekâsı olan ve bu tür faaliyetlere yatkın olan insanlar, aynı zamanda büyük bir eğlence düşkünüdür.

        DİDEM ADINDA HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

        Didem adının taşıdığı özelliklere bakıldığında bu insanların son derece heyecanlı yapıya sahip olduğu kolayca görülebilir. İşte diğer özellikler;

        • Duygularını diğer insanlara aktarmaktan genellikle kaçınırlar.
        • Diğer insanları dinlemeyi severler.
        • Değişiklikten, gezmekten, maceradan ve aksiyondan hoşlanan heyecanlı insanlardır.
        • Kısıtlanmaktan ve aşırı kuralcı yerlerden hoşlanmazlar.
        • Zaman zaman aşırı huzursuz ve asi davranabilirler.
        • İlişki yaşadıkları insan tarafından kısıtlanmayı sevmezler.
        • Onlar için özgürlüklerinin kısıtlanması büyük tehdittir.
        • Sanatsal becerilere yatkınlıklarıyla bilinirler.
        • Enerjik ve zeki yapılarıyla bir ortama kolayca girmek onlar için zor değildir.
        • Vizyon sahibi insanlardır.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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