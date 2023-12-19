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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Özlem Çetin ve 5 çocuğunun 6 Mayıs’taki korkunç ölümü konuşuluyor.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Özlem Çetin ve 5 çocuğunun 6 Mayıs’taki korkunç ölümü konuşuluyor.

        Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Özlem Çetin ve 5 çocuğunun 6 Mayıs'taki korkunç ölümünde şüphelere yol açan sorulara cevaplar aranıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 22:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:52
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        Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Özlem Çetin ve 5 çocuğunun 6 Mayıs’taki korkunç ölümü konuşuluyor. Özlem, boşanma aşamasındaki eşi Hasan’ın idaresindeki otomobilde Şanlıurfa Göbeklitepe’deki su kanalına uçmuş ve arabadaki 5 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetmişti. Özlem’in eşi Hasan da 6 ay sonra İslimhan adındaki sevgilisiyle evlenmiş, eşine ve çocuklarına mezar olan o arabayı da düğün arabası yapmıştı. Özlem’in annesi, babası ve kız kardeşi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurmuş, Özlem’in ölümünü ‘cinayet’ olarak nitelemiş ve bu olayı damat Hasan’ın tasarladığını iddia etmişti.

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        ÖZLEM'İN AİLESİNE 1,5 MİLYON LİRA VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Canlı yayına telefonla bağlanan Hasan Çetin iddiaları reddetti. Olay günü su kanalına uçtukları sırada kendisinin araçtan sürünerek çıktığını, eşinin 112’yi aradığı sırada kendisine “Herkesten yardım iste” dediğini; sonrasında suyun aracı akıntıyla götürdüğünü söyledi. Olayın kaza olduğunu, o arabanın çocuklarından yadigar olduğunu ve bunun için düğün arabası yaptığını söyledi. Hasan, Özlem’in ailesi tarafından ciddi iddialarla suçlandı. Hasan, Özlem’in ailesine 1,5 milyon lira verdiğini, aile ise o paranın kızlarının 3 evinin yarısı olduğu ve mehir hakkı olduğunu söyledi.

        DÜĞÜN YAPIP GELİNLİK GİYMEK HAYALİ VARDI

        Hasan’ın şu anki karısı İsliman Çetin de telefonda suçlamaları reddetti. Söz ve nişan görüntülerinin ekranlara geldiği programda o törende takılan altınların vefat eden Özlem’e ait olduğu söylendi. İsliman ise o takıların yeni alındığını söyledi. Düğün yapıp gelinlik giymenin ’hayali’ olduğunu açıkladı. Aile ise İsliman’ın Hasan’a “Ya benimle evlenirsin ya da Özlem ve 5 çocuğu öldürürsün” tehdidinde bulunduğunu, bu olayı Hasan ve İsliman’ın planlayıp kaza süsü verdiklerini iddia etti. İsliman kocası Hasan’ın eşi ve 5 çocuğunun ölümü sonrası çok üzgün olduğunu ifade etti. Stüdyodaki aile ise “Üzüntülü bir insanın eşi ve 5 çocuğu öldükten 6 ay sonra nasıl evlenebildiğini” sordu. Hasan ise psikolojisi bozuk olduğu için yeni bir düzen kurmak istediğini söyledi.

        BİR AİLENİN YOK OLUŞU ADIM ADIM İZLENECEK

        Suçlamaların hedefindeki İsliman ve Hasan stüdyoya gelip, gerçekleri anlatacak mı? Bir ailenin korkunç yok oluşu hafta içi hergün saat 15.00’te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de canlı yayınla ekranlara gelmeye devam edecek.

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        #didem arslan yılmaz
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