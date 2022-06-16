Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme saat 15.00'te başladı. Show TV Canlı yayın sayfası üzerinden Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme izlenebiliyor. Bugün ekrana gelen 451. bölümde Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayeti ve 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak’ta Bodrum’da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulunması konu edildi. İşte Didem Arslan'la Aslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme canlı izle linki...

Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme 451. bölümle saat 15.00'te başladı. Bugün ki bölümde Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayeti ve 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak’ta Bodrum’da esrarengiz ölümü işlenecek. Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vagçeme canlı izle Show TV resmi internet sitesinde...

GEÇEN BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin 451. Bölümünde; 12 gündür haber alınamayan İlknur Asgın’ın annesi Nuray Asgın, Vazgeçme’ye başvurdu. Çaresiz anne damadı Cesur Dalak’ın kızını pazarladığı ve kızının başına bir şey getirmiş olabileceğini söyledi. Stüdyoya gelen Cesur Dalak, boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur'un annesini suçladı.

16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak’ta Bodrum’da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulundu. Anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Halil Sakallıoğlu, Vazgeçme’ye başvurdu. Anne Turcen, kızının ölümüyle ilgili gelini Nazlı Vural'dan şüphelendiğini söylemişti. Nazlı'nın eski eşi Emrah yayına bağlanarak, Nazlı'nın evliyken kendisini şekerli yoğurt ile zehirlemeye çalıştığını söyledi. Cinayat gününün akşamı Gamze'nin evine giden iş arkadaşı Ayşe Koç canlı yayına bağlandı. Merak edilen soruları yantladı. Kızını öldürmüş olabileceği iddia edilen anne Turcen daha önce kulaklarında problem olduğunu söylemişti. Vazgeçme ekibi Turcen'i işitme testine götürdü ve Turcen'in işitme probleminin olmadığı ortaya çıktı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye'nin kayıplara karıştıktan sonra birlikte olduğu ortaya çıkan Ömer'in 13 yıl boyunca evli kaldığı eski eşi Fatma canlı yayına gelip ve şok iddialarda bulunmuş, haftalardır suskun olan Ömer Yel de canlı yayına bağlanıp ancak sonrasında sinirlenip yayını terk etmişti. O anların kamera arkası görüntüleri Vazgeçme'de ekranlara geldi.