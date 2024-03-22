Didem Arslan Yılmaz, anne Fatma ve baba Mustafa Erdem'i polislere teslim etti!

Didem Arslan Yılmaz, anne Fatma ve baba Mustafa Erdem'i polislere teslim etti!

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Şükür Türkan’ı büyüten, Mustafa’nın yengesi Raziye ilk kez canlı yayına bağlandı. Fatma ve Mustafa’yı suçlayan yenge Raziye, kendilerini 10 yıl boyunca “Şükür Türkan evlendi” diye kandırdıklarını anlattı.

Şükür’ü sorduğu zaman anne Fatma’nın kendisine “Şükür hak ettiği yerde” dediğini aktaran yenge Raziye; Şükür’ün, Mustafa ve Fatma tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Didem Arslan Yılmaz’ın yayınları sırasında ortaya çıkan çelişkiler savcılığı da harekete geçirdi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ekipleri stüdyoya geldi.

Anne Fatma ve baba Mustafa Erdem canlı yayında Didem Arslan Yılmaz tarafından ekiplere teslim edildi. Karı-koca şok gelişme üzerine kan numunesi vermek için hastaneye götürüldü. Son dakika gelişmesinin tüm detayları Pazartesi günü Show TV’de canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de açıklanacak.