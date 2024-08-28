Dicle Gönüllüleri'nden Mardin'de çocuklara hediye

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Dicle Elektrik çalışanlarının kurduğu Dicle Gönüllüler Kulübü, Mardin'deki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlikte, çocuklar ve gönüllüler birlikte boyama yaparak keyifli anlar yaşadı. Boyama etkinliğinin ardından pasta kesilirken Dicle Elektrik Memnuniyet Merkezi çalışanlarının gönderdiği hediyeler çocuklarla buluştu.

Öğretmenlerin de dahil olduğu etkinliğin sonunda öğrenciler, Dicle Gönüllüleri ile bol bol fotoğraf ve video çekti.