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        Haberler Gündem Son dakika: Erzurum'da dibi bataklık olan gölette felaket! 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu - Haberler

        Erzurum'da hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu

        Erzurum'da dibi bataklık olan bir gölete giren 3 kız çocuğundan 2'si yaşamını yitirdi. Olayın ardından çocukların aileleri sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:45
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        Dibi bataklık olan gölette felaket!
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre 7 çocuk, ailelerinden habersiz yüzmek için hayvan sulama göletine gitti.

        Dibi bataklık gölete giren 7 çocuktan 3'ünün boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi.

        Göletten sağ çıkarılan E.C. (9), Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Köylüler, suda kaybolan Elif Berfin Demir (12) ile Serayi Çelik'in (11) ise cenazelerine ulaştı.

        İlçedeki hastaneye getirilen Demir ile Çelik'in cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

        Olayın ardından göletin suyu boşaltılarak tahliye edildi. Hastaneye gelen çocukların yakınları gözyaşı döktü.

        #haberler
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