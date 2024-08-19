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        Haberler Bilgi Yaşam DGS tercih tarihleri 2024: ÖSYM 2024 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kılavuz yayınlandı mı?

        DGS tercih tarihleri 2024: DGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kılavuz yayınlandı mı?

        İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS tercihlerini bekliyor. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü düzenlenmişti. Adaylar sonuçların ardından tercih sürecine girecek. Sınav sonuçları ÖSYM ekranında yer alacak. Peki DGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kılavuz yayınlandı mı? İşte DGS tercih tarih ve kılavuzuna ilişkin bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:26
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        • 1

          30 Haziran’da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı’nın ardından gözler DGS tercih tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere DGS sonuçları açıklanır açıklanmaz tercih sürecine dair detaylar netleşiyor. Henüz DGS sonuçları açıklanmadı. Peki DGS tercihleri ne zaman başlar ve biter? İşte detaylar

        • 2

          DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          DGS tercih tarihleri açıklanmadı. 2024 DGS tercihleri için de tarih paylaşılmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercihleri 29 Eylül'den itibaren alınmaya başlamıştı.

        • 3

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü düzenlenmişti. Sınava dair sonuç bilgisi henüz paylaşılmadı ve tarih detayı da takvimde yer almadı. Sonuçların bu hafta açıklanması beklenenler arasında.

          Adaylar, sonuçlar açıklandığında sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

          DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.

          Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

        • 4
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