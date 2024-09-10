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        Haberler Bilgi Yaşam DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2024: 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları listesi ile başarı sıralamaları belli oldu mu?

        DGS geçiş bölümleri ve taban puanları 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

        Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla DGS tercihleri için geri sayım başladı. Bu noktada DGS taban puanları 2024 listesi gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar, ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile listelerini hazırlayacak. Dikey geçiş tercihi yaparken 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları baz alınacak. Peki, ÖSYM ile 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:11
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        • 1

          DGS sonuçları açıklandı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar, dikey geçiş tercih sürecine ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Bu noktada 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerin kontenjanları için gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS taban puanları 2024, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

        • 2

          2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor. Ancak 2024 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

          Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

          2023 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2024 yılında ekim ayına doğru başlaması bekleniyor.

        • 3

          DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

          2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

        • 4

          DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

          DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

          DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

        • 5

          Adaylar tercih sürecinde listelerini 2023 DGS taban puanlarına göre hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2023 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

          DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

          Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor.

          Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.

          DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          EN FAZLA 30 TERCİH YAPILACAK

          Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar.

          Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

        • 8
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