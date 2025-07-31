DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklanma tarihi belli oldu
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonrası, gözler şimdi ÖSYM'nin sonuç takvimine çevrildi. Sınava giren adaylar, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıla tamamlamak için verdikleri bu büyük mücadelenin sonucunu merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşye DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih
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İki yıllık eğitimlerini dört yıllık fakülte eğitimine tamamlamak isteyenler DGS sonuçları sorgulamasına başladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
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a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2025-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.