DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

İki yıllık eğitimlerini dört yıllık fakülte eğitimine tamamlamak isteyenler DGS sonuçları sorgulamasına başladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?