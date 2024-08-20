DGS sonuç sorgulama (osym.gov.tr) ekranı: ÖSYM ile DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
DGS sonuçları için heyecan dorukta. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran'da Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. ÖSYM takviminde sınavın sonuçları için bir tarih bilgisi yer almamıştı. Ağustos ayının son günlerinde sonuç ekranı araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sonuçlar ÖSYM'nin osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek DGS duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte DGS 2024 sonuç sorgulama ekranı…
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''DGS 2024 sonuçları açıklandı'' son dakika duyurusu için bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran’da gerçekleşti. Söz konusu sınava 2 yıllıık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar katılım sağladı. Şimdi binlerce adayın gözü sonuçların açıklanacağı tarih için ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. ÖSYM sonuç ekranı da sık sık araştırılanlar arasında. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
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2024 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi. Ağustos ayının son günlerine girilmesiyle beraber gözler sonuçlara çevrildi.
Ancak 2024 DGS sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor.
Sonuçların Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında detaylar haberimizde yer alacaktır.
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DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.
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DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.
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