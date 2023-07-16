Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

        Başvuruları 29 Mayıs ile 5 Haziran günleri arasında alınan Dikey Geçiş Sınavı DGS bu yıl 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 4 yıllık eğitime geçmek isteyen yüksekokul ve ön lisans mezunu adaylarının katılım sağlayacağı DGS sınavına ilişkin olarak başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. Çoktan seçmeli testler ile adaylara 100 soru ve 135 dakika süre verilecek. İşte 16 Temmuz 2023 DGS sınavı başlangıç ve bitiş saati...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS başlangıç ve bitiş saati, ÖSYM tarafından 16 Temmuz Pazar gün gerekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı öncesinde araştırılıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler 16 Temmuz Pazar günü 81 ilde sınav merkezinde gerçekleştirilen DGS'de ter dökecekler. İşte 2023 DGS başlangıç ve bitiş saati...

        • 2

          2023 DGS NE ZAMAN?

          ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

          DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SAAT KAÇRA BİTECEK?

          Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

        • 3

          DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

          DGS’de 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.

          Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

        • 4

          Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama
        Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama
        Galatasaray'dan sert tepki!
        Galatasaray'dan sert tepki!
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        Yangının sebebi belli oldu
        Yangının sebebi belli oldu
        Galatasaray'dan gollü prova
        Galatasaray'dan gollü prova
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu