DGS giriş yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Öğrenciler, 2 yıl süren ön lisans eğitimlerinin ardından 4 yıllık lisans eğitimine devam etmek için DGS sınavına olan hazırlıklarını tamamladı. Adaylar şimdi DGS giriş yerleri hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar...
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DGS için geri sayım heyecanı sürerken aday öğrenciler son hazırlıklar için kollarını sıvamış durumda. Sınav giriş belgelerine erişmek isteyen öğrenciler belgelere nereden erişebileceklerine dair araştırma yapıyor. İşte detaylar...
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DGS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!
ÖSYM'den konu hakkında şu açıklama geldi:
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınavı sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre belli oldu. Takvim doğrultusunda adaylar 14 Ağustos'ta sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.