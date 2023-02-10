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DFDS yardım gemisi İskenderun’a vardı

Afet bölgesine, iş makinesi ve ihtiyaç malzemesi ulaştırmak üzere 7 Şubat gecesi DFDS Pendik Terminali’nden tam kapasiteyle hareket eden Pergamon Seaways gemisi İskenderun'a ulaştı

Giriş: 10.02.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
DFDS yardım gemisi İskenderun’a vardı
HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, AFAD, İstanbul Valiliği, Pendik Kaymakamlığı, UND ve İTO lojistik Komitesi koordinasyonları ile afet bölgesine, iş makinesi ve ihtiyaç malzemesi ulaştırmak üzere 7 Şubat gecesi DFDS Pendik Terminali’nden tam kapasite ile hareket eden Pergamon Seaways gemisi, saat 03:15’te İskenderun’a yanaştı.

245 parça ağır iş makinesi ve aracın yanı sıra yiyecek, içecek, ısıtıcı, jeneratör, battaniye, çadır vb. ihtiyaç malzemesi, depremzedelerin ve arama ve kurtarma ekiplerinin hizmetine sunulmak üzere İskenderun’a ulaştırıldı. İş makinesi operatörleri ve araç şoförlerinin İstanbul’dan Hatay’a intikali de DFDS tarafından koordine edildi.

DFDS’in hizmet sunduğu Pendik ve Mersin limanlarında görev yapan özel eğitimli köpekler de deprem felaketinin gerçekleştiği günden itibaren bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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