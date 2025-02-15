'Devrim Özkan ile Luka Brajkovic aşk yaşıyor' iddiası
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını ayıran oyuncu Devrim Özkan'ın, basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı ileri sürüldü
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Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, 2023'te aşk yaşamaya başlamış, kısa süreli ayrılık sonrası yeniden birlikteliklerine şans vermişti. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldı.
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Devrim Özkan hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; ünlü oyuncu, bu kez gönlünü bir basketbolcuya kaptırdı.
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Devrim Özkan'ın, Darüşşafaka forması giyen Avusturyalı basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, sosyal medya hesaplarından da takipleşmeye başladı.
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Ünlü oyuncunun, Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından paylaştığı kırmızı güllerin Luka Brajkovic tarafından gönderildiği yorumları yapıldı.