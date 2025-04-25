Devrim Özkan'dan, dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullananlara karşı hukuki işlem başlattım

Devrim Özkan, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı yasal yollara başvuracağını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özkan, "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Fotoğraflar: Instagram