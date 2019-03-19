Devre arası transferleri ne yaptı?

Beşiktaş

Burak Yılmaz: Transferi Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı tarafından istenmedi. 'Taraftarla barışacak mı' soruları sorulurken muhteşem bir başlangıçla her şeyi unutturdu. 8 maçta 6 gol atarak Beşiktaş'ın itici gücü oldu. Geride kalan haftalarda devre arasının en iyi transferi olduğunu gösterdi.