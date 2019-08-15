Türk müziğinde bir döneme damgasını vuran Devran Çağlar, Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Acı haber Devran Çağlar'ın bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından açıklandı. İşletmenin sahibi "Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi. Peki Devran Çağlar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Devran Çağlar'ın hayatına dair ayrıntılar...

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla tanınan Devran Çağlar 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirme ameliyatı da olmuştu.