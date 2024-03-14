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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Devlet Tiyatroları, 27 Mart'ta ücretsiz!

        Devlet Tiyatroları, 27 Mart'ta perdelerini ücretsiz açacak

        Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart'ta temsil edilecek 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:24 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:24
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        Devlet Tiyatroları, 27 Mart'ta ücretsiz!
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        Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, Dünya Tiyatro Günü'nde, sanatseverler DT'nin 25 bölgesindeki 36 sahnesinde, 38 ücretsiz temsili izleyebilecek.

        Ücretsiz biletler, yarından itibaren DT gişelerinden, ilgili müdürlüklerden ya da biletinial.com internet sitesinden temin edilebilecek.

        ANKARA

        Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu, Cimri'yi Etimesgut CKM, Devlet Ana'yı Cüneyt Gökçer, Son Gece Mahallesi'ni Şinasi sahnelerinde, Kadınlar, Filler ve Saireler'i Küçük Tiyatro, 'Siyahlı Kadın'ı Akün Sahnesi, 'Esaretin Bedeli'ni İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi, 'Gişe'yi Oda Tiyatrosu, 'Hayal Dükkanı'nı Pursaklar DT Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

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        İSTANBUL

        İstanbul Devlet Tiyatrosu, Bella Figura'yı Mecidiyeköy Büyük Sahne, Tek Başıma'yı Mecidiyeköy Stüdyo Sahnesi, Sonbahara Son Güller'i Üsküdar Tekel Sahnesi, Tamamen Doluyuz'u Üsküdar Stüdyo Sahne'de izleyiciyle buluşturacak.

        İZMİR

        İzmir Devlet Tiyatrosunun oyunları, Hamlet Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, Bir Düş Gibi Konak Sahnesi, Majestik Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde izlenebilecek.

        BURSA

        Bursa Devlet Tiyatrosu, Lobotomobilin Üç Seferi'yi Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, Şair, Şiir, Şuur'u Mehmet Akif Ersoy Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunacak.

        ADANA VE TRABZON

        Adana Devlet Tiyatrosu, Ortak Cinayetin Suç Duyurusu ile 01 Burda PGM Sahne'de, Trabzon Devlet Tiyatrosu Medyum ve Sihirli Lamba ile Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyi selamlayacak.

        DİYARBAKIR

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        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde Ekşi Tom'u, Kayapınar Kültür Merkezi'nde Sayı Dedektifleri'ni ve Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde Çarpışma'yı izleyiciyle buluşturacak.

        ANTALYA, ERZURUM, SİVAS, VAN

        Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon'da Havada Yüzmek oyununu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Erzurum DT Sahnesi'nde Yeşilçamı, Sivas Devlet Tiyatrosu Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde Donörü, Van Devlet Tiyatrosu Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde Külhanbeyi Operası'nı beğeniye sunacak.

        KAYSERİ, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ELAZIĞ

        Kayseri Devlet Tiyatrosu, Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Kral Üşümesi, Gaziantep Devlet Tiyatrosu, Şehit Kamil Sahnesi'nde Geçmişten Gelen Kadın, Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Kadınlar İstasyonu, Elazığ Devlet Tiyatrosu ise Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde Gizli Bahçe'nin Bezelyesi ve Başıboş oyunlarını ücretsiz sahneleyecek.

        SAMSUN, ÇORUM

        Samsun Devlet Tiyatrosu'nun Gonzago'nun Öldürülmesi oyunu Samsun DT Sahnesi'nde, Çorum Devlet Tiyatrosu'nun Nihayet Bitti oyunu ise Çorum DT Sahnesi'nde izlenebilecek.

        DENİZLİ, ORDU, EDİRNE

        Denizli Devlet Tiyatrosu, Bimarhane'yi Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde, Ordu Devlet Tiyatrosu Hiç Kimse'yi Ordu DT Sahnesi'nde, Edirne Devlet Tiyatrosu Çöp Canavarı'nı Edirne DT Sahnesi'nde,Hiç Kimsenin Öyküsü'nü ise Damat İbrahim Paşa Salonu'nda sanatseverlerle buluşturacak.

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        #Dünya Tiyatro Günü
        #tiyatro
        #Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü
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