1980 yılında vizyona giren 74 dakikalık bir Kemal Sunal filmi. Kemal Sunal haricinde Serpil Çakmaklı ve Reha Yurdakul gibi ünlü isimler de yar almaktadır. Devlet Kuşu filmi oyuncuları kimlerdir? Devlet Kuşu filmi konusu nedir? İşte detaylar
Devlet Kuşu filmi konusu
Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.
Devlet Kuşu filmi oyuncuları
|Oyuncu
|Rol
|Karakter
|Kemal Sunal
|Mustafa
|Belmondo Mustafa
|Serpil Çakmaklı
|Aynur
|Mustafa'nın sevgilisi
|Hüseyin Kutman
|Zülfikar
|İş adamı
|Bülent Kayabaş
|Sülo
|Mustafa'nın arkadaşı
|Yadigar Ejder
|Murat
|Mustafa'nın arkadaşı
|Reha Yurdakul
|Kahveci Taşkasaplı
|-
|Mehtap Ar
|Hülya
|Zülfikar'ın kızı
|Nermin Özses
|Şöhret
|Mustafa'nın annesi
|Muhteşem Durukan
|Mehmet
|Mustafa'nın babası
|Sabahat İzgü
|Naime
|Aynur'un annesi
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