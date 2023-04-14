Dünyanın en saygın korolar buluşması Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl İstanbul’da gerçekleşecek. Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Habertürk'e verdiği röportajda organizasyonu, "Dünyanın en saygın korolar buluşması" olarak yorumladı

HABERTURK.COM

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun (IFCM) en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl İstanbul’da gerçekleşecek.

ABD’den İspanya’ya, Çin Taipeisi’nden Kanada’ya dünyanın en iyi koroları ve alanında uzman konuşmacılar, 25 - 30 Nisan arasında bir araya gelecek.

Konuk koroların ve koro şeflerinin performansları ile 28 farklı ülkeden uzman konuşmacıların yer alacağı etkinlik, küresel koronavirüs salgını sonrası dünya çapındaki ilk korolar buluşması olma özelliğini de taşıyor. Başta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Beyoğlu’nun tarihi güzellikleri ile dolu mekanlarında gerçekleşecek konserler, sergiler, atölyeler ve etkinlikler, koro müziğinin pek çok farklı stil ve geleneğini içeren bir programla müzikseverler ve sektör profesyonelleri ile buluşacak. BU YILKİ TEMA 'DEĞİŞEN UFUKLAR' Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun 6 yıl sonra düzenlediği ve pandemi sonrası dünya çapındaki ilk koro buluşması olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu, 5 kıtayı temsil eden 28 farklı ülkeden 50’den fazla konuşmacı ve binden fazla sanatçıyı İstanbul’da bir araya getiriyor. İnsanlığın birlikte şarkı söyleme geleneğini onurlandırmak, dünyanın farklı coğrafyalarını temsil edebilmek ve koro müziğine dair mümkün olduğunca çeşitli ve farklı biçimleri kapsayabilmek adına sempozyumun bu yılki teması 'Değişen Ufuklar' olarak belirlendi. DÜNYACA ÜNLÜ KOROLAR AKM VE BEYOĞLU'NDA Etkinlik kapsamında dünyanın en iyi korolarının yolu İstanbul’da kesişecek. Sempozyum kültürlerin kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu müziğin birleştirici etkisiyle yurtdışından 11 koronun özel davetli olduğu, Türkiye’den 30’dan fazla koronun yer alacağı seçkin bir program sunuyor. Başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Galata Mevlevihanesi'nden St. Antuan Kilisesi'ne kadar uzanan Beyoğlu’nun tarihi güzelliğini yansıtan 11 farklı mekanda 44 konser gerçekleşecek. Estonya’dan Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu, Endonezya’dan Batavia Madrigal Singers, Lübnan’dan Fayha Ulusal Korosu, Amerika Birleşik Devletleri’nden Georgia Devlet Üniversitesi Şarkıcıları, Gabon’dan Le Chant Sur La Lowé, İspanya’dan Leioia Kantika Korala, Porto Riko’dan Orfeón San Juan Bautista, İsveç’ten Sofia Vokalensemble, Çin Taipeisi’nden Taipei Filarmoni Oda Korosu, Kanada'dan Vancouver Gençlik Korosu ve Türkiye’nin önde gelen sanat topluluklarından Devlet Çoksesli Korosu, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu sahnesine çıkacak. Davetli korolar akşam konserlerinde 'Değişen Ufuklar' teması kapsamında sempozyuma özel bestelenen eserlerin prömiyerini yapacak. ÇOCUKLAR DA DÜNYA KORO SEMPOZYUMU'NDA Dünya Koro Müziği Sempozyumu, çocuk korolarının da yer aldığı konserlerle çocukları da programa dahil ediyor. Türkiye’den Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Borusan Çocuk Korosu, Lüleburgaz Çocuk Korosu, Beşiktaş Çocuk Korosu ve Macaristan’dan Cantemus Çocuk Korosu etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

'USTALIK SINIFLARI' VE KÜLTÜR-SANAT PROFESYONELLERİ SEMPOZYUMA DAMGASINI VURACAK Sempozyum kapsamında oluşturulan 'Ustalık Sınıfları' ile katılımcıların kendilerini şeflik ve bestecilik alanında geliştirebileceği bir platformda olacak. Ragnar Rasmussen öncülüğünde gerçekleşecek olan 'Şeflik Ustalık Sınıfı', sempozyumun ana etkinliklerinden birini oluşturacak. Ko Matsushita öncülüğünde gerçekleşecek 'Bestecilik Ustalık Sınıfı', aktif katılımcıların besteleri üzerinden bestecilik tekniklerine ağırlık verecek. Tonu Kaljuste, Anthony Trecek King, Maria Guinard gibi dünyaca ünlü isimler kültür ve sanat alanında farklı konularda konuşmalar gerçekleştirecek. MÜZİK EĞİTİMCİLERİ İÇİN 'DAYANIŞMA OTURUMLARI' Sempozyumun akademik programında, depremden etkilenmiş çocuklar, gençler ve yetişkinlerle çalışacak müzik eğitimcilerinin faydalanabileceği 'Dayanışma Oturumları' yer alıyor. Başvuran eğitimciler koro müziğinin birleştirici gücüne odaklanan atölye çalışmalarına ücretsiz katılabilecekler. BİREYSEL KATILIM İÇİN 1 NİSAN'A KADAR KAYIT YAPTIRILABİLİR Dünya Koro Müziği Sempozyumu ile ilgili bireysel kayıtlar 1 Nisan’a kadar devam ediyor. Detaylı bilgilere https://wscmistanbul2023.com/tr adresinden ulaşılabilir. Biletler biletinial.com adresi üzerinden temin edilebilir. WSCM İstanbul 2023 AKM Türk Telekom Opera Salonu Sahnesi Konser Programı: 25 Nisan 2023 *Salı – Festival Açılış Konseri

Estonian Philharmonic Chamber Choir & Turkish State Choir 26 Nisan 2023 Çarşamba

Batavia Madrigal Singers & Georgia State University Singers & Orfeon San Juan Bautista 27 Nisan 2023 Perşembe

Le Chant Sur La Lowe & Sofia Vokalensemble & Vancouver Youth Choir 28 Nisan 2023 Cuma

Fayha Choir & Taipei Philharmonic Chamber Choir & Leioa Kantika Korala 29 Nisan 2023 Cumartesi – Festival Kapanış Konseri

Türkiye’nin 4 şehrinden 8 koronun katılımıyla gerçekleşecek.

Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun ev sahipliği yapacağı ülkemizin Devlet Çoksesli Korosu'nun Şefi Burak Onur Erdem, Habertürk'e verdiği röportajda organizasyon hakkında bilgiler verdi. * Burak Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Devlet Çoksesli Korosu'nun 2017'den bu yana daimi şefliğini yürütüyorum. Aynı zamanda Avrupa Korolar Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Uluslararası Koro Müziği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerimi de sürdürüyorum. Bu ay dünyanın en önemli koro müziği etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nu ilk kez Türkiye’de ağırlayacağız ve 2 bin 500’ü aşkın korist, sanatçı, konuşmacı ve müzisyeni İstanbul AKM ekseninde ağırlamak bizim için büyük bir heyecan… * 25 – 30 Nisan tarihleri arasında, Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Koro Müziği Sempozyumu, İstanbul’da çeşitli mekânlarda gerçekleşiyor. Bu etkinliğin İstanbul için öneminden bahsedebilir misiniz?

Üç yılda bir düzenlenen dünyanın en saygın korolar buluşması, 1987’den bu yana dünyanın kültür başkentlerinde düzenleniyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu buluşmayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul’a taşıdık. Bu sayede dünyanın önemli kültür başkentlerinden olan İstanbul’u ayrıca dünyanın koro başkentlerinden biri yapmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem dünyanın farklı kıtalarından koroları ve uzmanları İstanbul’da buluşturacak, hem de Türkiye’nin koro geleneğini uluslararası kültür sanat camiasıyla paylaşma imkanı bulacağız.

* 5 kıtayı temsil eden 28 farklı ülkeden 50’den fazla konuşmacı ve 1000’den fazla sanatçıyı İstanbul’da bir araya getirecek olan Dünya Koro Sempozyumu’nun sözcüsü olarak müzikseverlere neler söylemek istersiniz?

Dünyanın dört bir yanından koro müziği uzmanları, korolar ve koro müziği severler ‘Değişen Ufuklar’ temalı sempozyum ve festivalde buluşacak. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin ana mekan olduğu bu etkinlik, Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel mekanlarına yayılacak ve 6 gün boyunca Afrika’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Okyanusya’ya çok farklı coğrafyaların müziklerine doyacağımız bir etkinlik olacak. Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu ve Devlet Çoksesli Korosu’nun açılış konserini gerçekleştireceği sempozyumun katılımcıları, her akşam gala konserlerinde dünyanın önde gelen korolarını deneyimleyebilecekler. Ustalık sınıfları, atölye çalışmaları, birbirine paralel giden uluslararası ve Türkçe programların yanında yakın zamanda yaşadığımız felaketin yaralarını müzikle sarabilmemize destek olacak dayanışma oturumları da festival kapsamında öne çıkıyor. * Bu tür koro buluşmalarının koro dünyasına katkıları neler ?

Dünya çapındaki buluşmalar hepimizin ufkunu genişletiyor. Dünya Koro Sempozyumu gibi etkinlikler, sektör profesyonellerini bir araya getirirken aynı zamanda müzikseverleri de çok zengin bir konser seçkisi sunuyor olacak. Her kıtadan koro ve konuşmacı İstanbul’da olacak, hem şehrimizin ilham verici kültürüyle buluşacak, hem de kendi kültürlerini konser mekanlarımıza taşıyacaklar. Sadece bu etkinliğe katılmak için her kıtadan yüzlerce kişi akın akın İstanbul’a geliyor. Bizler de bu şehirde yaşayan sanatseverler olarak bu etkinliği kaçırmamalıyız. Şöyle düşünelim; 25-30 Nisan tarihleri arasındaki Dünya Koro Sempozyumu’nu kaçırırsak, bir sonraki 2026’da ve başka bir kıtada gerçekleşecek. Her kültürden, her tarzdan, her yaş grubundan koroların yer alacağı gala konserlerimiz tüm dinleyicilerimize hitap ediyor.

‘Koro’ demek; insan demek. Sempozyumda müzik eğitimi olsun olmasın herkes atölyelere katılabilir, repertuvar seanslarında farklı kültürlerin müziklerini öğrenebilir, panellerde sanat ve toplumla ilgili görüşlerini paylaşabilir ve tüm konserlere katıabilir. Gala konserlerine katılan seyircilerimize ayrıca bir sürprizimiz var. Biz, herkesin şarkı söyleyebileceğine inanıyoruz. Dinleyicilerimiz, konserlerde aynı zamanda devasa bir koronun parçası olacaklar. Finlandiyalı şef Merzi Rajala, 26-27-28 Nisan akşamları saat 20:30’da İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek olan konserlerde dinleyicilerimize doğaçlama bir koro deneyimi de sunacak. İstanbul’da ağırlayacağımız Dünya Koro Müziği Sempozyumu’nda 10 binin üzerinde dinleyiciye dünyanın farklı kültürlerini ulaştırmayı hedefliyoruz. Sempozyum temasına uygun şekilde bu buluşmanın sadece konser dinleyicilerinin değil farklı ülkelerden korolarla aynı sahneyi paylaşacak koro müzisyenlerinin, farklı ülkelerden konuşmacılarla ve koro müziği bestecileriyle tanışma fırsatı bulacak sempozyum katılımcılarının da ‘ufkunu değiştireceğini’ söylemek mümkün… Ayrıca sempozyumda seslendirilmek üzere siparişi verilmiş 6 yeni koro eseri de bulunuyor. Venezuela, Singapur, ABD, Almanya ve Malezyalı bestecilerin eserlerinin yanında Türk besteci Özkan Manav’ın da bu sempozyum için yazdığı eserin ilk seslendirilişi gerçekleşecek. Bu yeni eserlerle dünya koro müziği repertuvarına da önemli bir katkıda bulunmuş oluyoruz.

* 'Değişen Ufuklar’ temasıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumun kapsayıcı teması hangi kriterlere göre belirlendi?

Artık koro müziğine yaklaşım dünya genelinde değişiyor, ‘Koro’ deyince aklımıza gelen artık daha farklı bir bakış. ‘Değişen Ufuklar’, sadece bu algı değişimini anlatmakla kalmıyor. Bunu söylerken dünyanın her kültüründe insan sesinin temel müzik enstrümanı olduğunu da akılda tutmakta fayda var, her coğrafyanın ve her toplumun koro müziği birbirinden farklı. Kendi müziğinin içinde sıkışıp kalmamayı, dünyanın farklı koro müziği kültürlerine açılmayı da işaret eden ‘Değişen Ufuklar’ teması, İstanbul özelinde de çok önemli ve anlamlı bir tema… Dünyanın iki kıtada da toprağı bulunan tek kenti, hem Doğu hem de Batı kültürlerinin buluşma noktası. Bu temayı bu kentte deneyimlemenin sempozyum katılımcıları için çok özel olacağını düşünüyorum. * Sempozyumun ‘Gala Konserleri’ apayarı bir festival gibi duruyor. ‘Gala Konserleri’nin açılış konserinde Estonya Filarmoni Oda Korosu ve Devlet Çoksesli Korosu’nun bir araya gelme hikayesini anlatabilir misiniz?

Devlet Çoksesli Korosu, 2019’dan bu yana Avrupa Profesyonel Korolar Birliği (TENSO) üyesi, aynı birliğin üyelerinden Estonya Filarmoni Oda Korosu’yla sempozyumun açılışında ‘Köprüler’ adında bir konserle aynı sahnede buluşacak. Hem iki ülke ve bu ülkelerin müzik kültürleri arasında bir köprü kurulduğunu, hem de festivalin farklı ülkelerin koro müziği temsilcilerini bir köprü gibi birbirine ulaştırdığını bu konserle deneyimleyeceğiz. * Sempozyum kapsamında Türkiye’den; Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Borusan Çocuk Korosu, Lüleburgaz Çocuk Korosu, Beşiktaş Çocuk Korosu ve Macaristan’dan Cantemus Çocuk Korosu etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluşacak ve çok sayıda çocuk da bu konserleri izleyecek. Mutlaka bu konserlerden etkilenen ve koro müziğine merak salan çocuklar da olacak. Çocukları koroya yönlendirilmek için ülkemizde nasıl çalışmalar yapılıyor?

Koro müziğinin herkesi sanatta ve müzikte buluşturabildiğinin en önemli örneği çocuk koroları ve sempozyumda çocuklarımızın da yeri bizim için çok büyük. Koro kültürünün daha çocukluktan kazanılabildiğini sempozyumu izlemeye gelen çocuklarımız Türkiye’den ve dünyadan en güzel örneklerle görebilecekler. Festivalde özellikle 28 Nisan Cuma akşamı gala konserinde İspanya’dan Leoia Kantika Korala, yine aynı akşam St. Antuan Kilisesi’nde Cantemus Çocuk Korosu, çocuk koroları alanında öne çıkıyor. Çocukların ne kadar yüksek seviyede sanat yapabileceğini bu iki koro da İstanbullu müzikseverlere kanıtlayacak. Sempozyum kapsamında çocuklarla koro müziğine yönelik çok sayıda konuşma var, müzik eğitimcilerinin ve koro şeflerinin çocuklarla nasıl çalışabileceğine, ne gibi koro etkinlikleri yapabileceğine yönelik içerikler sempozyumun dikkat çekici içerikleri arasında yer alıyor. Devlet Çoksesli Korosu olarak bünyemizde çalışmalarını sürdüren Devlet Çoksesli Çocuk Korosu da festivalde var.. Ayrıca kardeş okullarımızla gerçekleştirdiğimiz eğitim konserleri, çocukların koro müziğini tanıması ve korolara yönelebilmesi için önemli rol oynuyor.

* Bir de sempozyumun akademik programında ‘Dayanışma Oturumları’ yer alıyor. Haberturk.com.tr okuyucularına ‘Dayanışma Oturumları’nın kapsamından bahsedebilir misiniz?

Ülkemiz geçtiğimiz aylarda büyük bir felakete tanık oldu. Hepimiz 6 Şubat sabahı başka bir Türkiye’ye gözlerimizi açtık. On binlerce çocuğumuz bu felaket nedeniyle memleketlerinden başka yerlerde eğitimlerine devam ediyor. Bizler müziğin iyileştirici gücüne inanıyoruz ve sempozyum kapsamında bu gücü yaralarımızı sarabilmek amacıyla ‘Dayanışma Oturumları’na kanalize ettik. Uzman psikologların da desteğiyle travmalı çocuklarla çalışmak, farklı altyapılardan gelen çocuk ve gençleri koro müziğinde buluşturmak, müziğin birleştirici etkileri üzerine gerek uluslararası gerekse Türkiye’den uzmanlarla bir iyileşme programı kurguladık. Bu programla özellikle Anadolu’dan müzik öğretmenlerinin Dünya Koro Müziği Sempozyumu’na katılımını hedefliyoruz.

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