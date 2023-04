Dünyanın en saygın korolar buluşması

* 5 kıtayı temsil eden 28 farklı ülkeden 50’den fazla konuşmacı ve 1000’den fazla sanatçıyı İstanbul’da bir araya getirecek olan Dünya Koro Sempozyumu’nun sözcüsü olarak müzikseverlere neler söylemek istersiniz?

Dünyanın dört bir yanından koro müziği uzmanları, korolar ve koro müziği severler ‘Değişen Ufuklar’ temalı sempozyum ve festivalde buluşacak. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin ana mekan olduğu bu etkinlik, Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel mekanlarına yayılacak ve 6 gün boyunca Afrika’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Okyanusya’ya çok farklı coğrafyaların müziklerine doyacağımız bir etkinlik olacak. Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu ve Devlet Çoksesli Korosu’nun açılış konserini gerçekleştireceği sempozyumun katılımcıları, her akşam gala konserlerinde dünyanın önde gelen korolarını deneyimleyebilecekler. Ustalık sınıfları, atölye çalışmaları, birbirine paralel giden uluslararası ve Türkçe programların yanında yakın zamanda yaşadığımız felaketin yaralarını müzikle sarabilmemize destek olacak dayanışma oturumları da festival kapsamında öne çıkıyor.

* Bu tür koro buluşmalarının koro dünyasına katkıları neler ?

Dünya çapındaki buluşmalar hepimizin ufkunu genişletiyor. Dünya Koro Sempozyumu gibi etkinlikler, sektör profesyonellerini bir araya getirirken aynı zamanda müzikseverleri de çok zengin bir konser seçkisi sunuyor olacak. Her kıtadan koro ve konuşmacı İstanbul’da olacak, hem şehrimizin ilham verici kültürüyle buluşacak, hem de kendi kültürlerini konser mekanlarımıza taşıyacaklar. Sadece bu etkinliğe katılmak için her kıtadan yüzlerce kişi akın akın İstanbul’a geliyor. Bizler de bu şehirde yaşayan sanatseverler olarak bu etkinliği kaçırmamalıyız. Şöyle düşünelim; 25-30 Nisan tarihleri arasındaki Dünya Koro Sempozyumu’nu kaçırırsak, bir sonraki 2026’da ve başka bir kıtada gerçekleşecek. Her kültürden, her tarzdan, her yaş grubundan koroların yer alacağı gala konserlerimiz tüm dinleyicilerimize hitap ediyor.

‘Koro’ demek; insan demek. Sempozyumda müzik eğitimi olsun olmasın herkes atölyelere katılabilir, repertuvar seanslarında farklı kültürlerin müziklerini öğrenebilir, panellerde sanat ve toplumla ilgili görüşlerini paylaşabilir ve tüm konserlere katıabilir.

Gala konserlerine katılan seyircilerimize ayrıca bir sürprizimiz var. Biz, herkesin şarkı söyleyebileceğine inanıyoruz. Dinleyicilerimiz, konserlerde aynı zamanda devasa bir koronun parçası olacaklar. Finlandiyalı şef Merzi Rajala, 26-27-28 Nisan akşamları saat 20:30’da İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek olan konserlerde dinleyicilerimize doğaçlama bir koro deneyimi de sunacak.

İstanbul’da ağırlayacağımız Dünya Koro Müziği Sempozyumu’nda 10 binin üzerinde dinleyiciye dünyanın farklı kültürlerini ulaştırmayı hedefliyoruz. Sempozyum temasına uygun şekilde bu buluşmanın sadece konser dinleyicilerinin değil farklı ülkelerden korolarla aynı sahneyi paylaşacak koro müzisyenlerinin, farklı ülkelerden konuşmacılarla ve koro müziği bestecileriyle tanışma fırsatı bulacak sempozyum katılımcılarının da ‘ufkunu değiştireceğini’ söylemek mümkün…

Ayrıca sempozyumda seslendirilmek üzere siparişi verilmiş 6 yeni koro eseri de bulunuyor. Venezuela, Singapur, ABD, Almanya ve Malezyalı bestecilerin eserlerinin yanında Türk besteci Özkan Manav’ın da bu sempozyum için yazdığı eserin ilk seslendirilişi gerçekleşecek. Bu yeni eserlerle dünya koro müziği repertuvarına da önemli bir katkıda bulunmuş oluyoruz.