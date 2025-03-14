Devlet Bahçeli'den Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla aradı.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."