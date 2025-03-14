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        Haberler Gündem Devlet Bahçeli'den Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tebrik telefonu

        Devlet Bahçeli'den Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tebrik telefonu

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:37
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        Bahçeli'den Memişoğlu'na tebrik telefonu
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla aradı.

        Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."

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        #devlet bahçeli
        #haberler
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