BBP Genel Merkezi tarafından Sivas’ta “Filistin’e Destek” mitingi düzenlendi. Tarihi kent meydanında düzenlenen mitingde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Her Müslüman'ın yapması gerekeni yapmakla mükellefiz. Yaşananlar karşısında duyarsız kalmadık ve kalmayacağız. Buradaki on binler bunu göstermektedir. Biz mazlum Filistin’in yanındayız. Masum kardeşlerimizin yanındayız. Zalim terörist İsrail’in ve onu destekleyenlerin tam karşısındayız. Bugün Filistin’de yaşananlara karşı sessiz kalmak, cinayetlerin, katliamların, soykırımın suç ortaklığıdır. Yaşananlara sessiz kalan uluslararası örgütler ve İsrail’e deste olan devletler yaşanan cinayetlerin suç ortağıdır" dedi.

ALPERENLER SAHADA

Destici, Alperenlerin Filistin’de, Gazze’de sahada olduklarının altını çizerek, “Geçmişteki duruşumuz şimdi de devam etmektedir. Geçmişte Kosova’da, Çeçenistan’da, Bosna’da çatışma ve savaş bölgelerinde zulme fiili olarak başkaldıran hareketimiz, bugün yine Alperenler olarak yakın bir zaman denilebilecek Karabağ’da, bugün ise Filistin’de, Gazze’de sahadadır. Bosna’da cephede biz, Çeçenistan’da biz, Karabağ’da biz, Balkanlar'da biz, Türkmen elinde biz, Yayladağı’nda biz, Gazze’de biz. Ben ve arkadaşlarım Gazze’ye de gittik. Gazze’deki kardeşlerimle birlikte olduk. Refah Kapısı'ndan gittik. Oradaki kardeşlerimizin durumlarını gördük. O günden beri bizim onlarla irtibatımız devam etmektedir. Maddi manevi elimizden gelen tüm desteği onlarla paylaştık, bundan sonra da topraklarını işgalden kurtarıp tam bağımsız, hür olarak yaşayana kadar onlara destek olmaya, canımızla, kanımızla, malımızla destek olmaya devam edeceğiz“ dedi.

Destici, 100 yıl önce Lawrence’nin söylediklerini günümüzde bazı siyasi parti genel başkanlarının söylediğini belirterek, “Bu bizim davamız değil, Arapların davasıdır diyenler var. Yahu sen Müslüman değil misin, sen insan değil misin? Müslüman Müslüman'ın kardeşi değil mi? Bu sözleri 100 yıl önce Lawrence söylüyordu. Diyordu ki Araplara ‘Osmanlı sizin kardeşiniz değil, sizin Osmanlı diye bir davanız yoktur’ diyordu. Bugün 100 yıl önce Lawrence’nın söylediklerini maalesef bugün benim memleketimde siyasi parti genel başkanı sıfatı taşıyanlar söylüyor. Onlar ne derse desin biz hep birlikte haykıracağız. Her Müslüman'ın acısı bizim acımızdır. Her çocuğun acısı bizim acımızdır. Her masum kadının acısı bizim acımızdır. Yeryüzündeki tüm Müslümanların acısı bizim acımızdır. Onun için Filistin de bizim davamızdır, Doğu Türkistan da bizim davamızdır, Myanmar da bizim davamızdır, Kafkaslar da, Balkaneli de, Türkmeneli de bizim davamızdır ve böyle devam edecektir” şeklinde konuştu.

CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANINA ELEŞTİRİ

Konuşmasında CHP kongresine de değinen Destici, yeni başkanın da eski başkanın da Selahattin Demirtaş’a selam gönderdiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Daha dün Filistin’e, Gazze’ye sahip çıkamayanlar, terörist Demirtaş serbest bırakılsın diyorlar. On birlerce masum hayatını kaybetmiş, onlarla ilgili tek kelam etmeyenler devlete, ülkeye, millete başkaldırmış, ayaklanmaların mimarı olmuş, darbelerin içerisinde yer almış elebaşlarının ismini sayarak. Gelen de sayıyor, giden de sayıyor. Dün gördük değil mi kurultayda. Giden de terörist Demirtaş’a selam çakıyor, Kavala’ya selam çakıyor, gelen de selam çakıyor. Yani gelenin gidenden bir farkı yok.