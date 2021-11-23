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Destan dizisi oyuncuları isimleri ne? Destan dizisi konusu nedir? İşte Destan oyuncu kadrosu

Destan dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan' 20:00'da yayınlanacak. İzleyiciler "Destan oyuncuları kim?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Destan dizisi konusu ve Destan oyuncu kadrosu

23.11.2021 - 17:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Destan dizisinin önetmenliğini Emir Khalilzadeh yapıyor. Göktürkler dönemini anlatan Destan dizisinde; Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. İşte Destan dizisi konusu ve oyuncuları

    DESTAN DİZİSİ KONUSU

    8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

    Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

  • EBRU ŞAHİN - AKKIZ 

    Dağ Hanlığı'nın cesur ve asi savaşçısı. Bir meleğin yüzüne, bir kurdun gücüne sahip.

  • EDİP TEPELİ - BATUGA

    Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.

  • SELİM BAYRAKTAR - ALPAGU HAN

    Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası. Gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi.

  • DENİZ BARUT - ULU ECE 

    Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

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