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        Haberler Magazin Derya Uluğ'un sevgilisinin pantolonu, Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştı - Magazin haberleri

        Derya Uluğ'un sevgilisinin pantolonu, Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştı

        Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla, sevgilisi Asil Gök'ün terziye bıraktığı pantolonların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonlarıyla karıştığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 23:45 Güncelleme: 26.04.2025 - 23:46
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        Karışıklık açıklaması
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        Şarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adlarından söz ettiren bir çiftler arasında bulunuyor. Bu defa romantik paylaşımlarının ötesinde, oldukça ilginç bir karışıkla gündeme geldiler.

        Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla, sevgilisinin terziye bıraktığı pantolonların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonlarıyla karıştığını duyurdu. Uluğ, bu durumu sevgilisi Asil Gök'ü etiketleyerek; "Ancak senin başına gelebilirdi" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Derya Uluğ
        #Asil Gök
        #mehmet şimşek

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