"Özlemimi anlatmaya kelimeler yetmiyor!"

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Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

VEFAT EDEN BABASINI ANDI

Usta sanatçının kızı Derya Şensoy, babasını doğum gününde anmayı unutmadı. Oyuncu, Ferhan Şensoy ve kardeşi ile birlikte yer aldığı eski fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı.

"ÖZLEMİMİ ANLATMAYA KELİMELERİM YETMİYOR"

Duygusal bir mesaj yayınlayan Şensoy, hayata veda eden babasına, "Canım babam, ne kadar özlediğimi anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Seni çok seviyorum! İyi ki doğdun..." sözleriyle seslendi.

"SANA HİÇBİR ZAMAN DOYAMADIM BABA"

Derya Şensoy, geçtiğimiz yıl eylülayında Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törende babasına yazdığı bir şiiri okumuştu. Şensoy, "Ben üniversitedeyken biz babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp, yollamıştım" diyerek o dizeleri paylaşmıştı:

Zamanlardan bir zaman çıksa, gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Haydi, diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü

Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba...

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda;

Bir baba-kız aşkıdır

Aşar okyanusları, çok yunusları

Baba-kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı

Seni çok ama çok seviyorum.

FERHAN ŞENSOY HAKKINDA

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim, Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

Galatasaray Lisesi'nde de bir süre eğitim gören Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu.

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal’de Theatre De Quatre - Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Şensoy, aynı yıl Türkiye'ye döndü.

Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı. Stardust Gece Kulübü’nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.

1978’de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.

1991 yılında TRT'de yayınlanan ve senaryosunu kaleme aldığı 'Varsayalım İsmail' dizisinde yönetmen koltuğuna oturan sanatçı, ayrıca ana karakteri de canlandırmıştı. O dönem dizide Şensoy'a, Zuhal Olcay, Rasim Öztekin, Derya Baykal, Bülent Kayabaş, Nurseli İdiz, Demet Akbağ gibi usta isimler de eşlik etmişti.

Rasim Öztekin ile birlikte rol aldığı 'Pardon' filmi ise hafızalara kazınmıştı.

Ortaoyuncular ile sahneledikleri oyunlar yakın zamanda Youtube kanalında yayınlanmaya başlamıştı.

1988'de Derya Baykal ile evlenen Şensoy 2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı oldu.