Derya Şensoy, kötü haberi böyle duyurdu: Hoşça kal Papyon'um

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Derya Şensoy, köpeği Papyon'un acısıyla sarsıldı. Daha önce köpeği ile çektirdiği fotoğrafları yayımlayan 34 yaşındaki oyuncu, Papyon'a duygusal mesajla veda etti.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM" Derya Şensoy; "Canımın içi oğlum, seni hep çok seviyorum. Hoşça kal Papyon'um" ifadelerini kullandı.

"AİLEMİZE EN GÜZEL SEVGİYİ VERDİ" Derya Baykal da üzüntüsünü; "Sen benim her şeyimdin. Bana, ailemize en güzel sevgiyi verdin. Hoşça kal oğlum. Seni hiç unutmayacağız Papyon" sözleriyle dile getirdi.