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        Haberler Magazin Derya Şensoy, kötü haberi böyle duyurdu: Hoşça kal Papyon'um - Magazin haberleri

        Derya Şensoy, kötü haberi böyle duyurdu: Hoşça kal Papyon'um

        Derya Şensoy, Maltipoo cinsi köpeği Papyon'u kaybetti. Şensoy, acı haberi; "Hoşça kal Papyon'um" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:16
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        "Hoşça kal Papyonum"
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        Derya Şensoy, köpeği Papyon'un acısıyla sarsıldı. Daha önce köpeği ile çektirdiği fotoğrafları yayımlayan 34 yaşındaki oyuncu, Papyon'a duygusal mesajla veda etti.

        "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

        Derya Şensoy; "Canımın içi oğlum, seni hep çok seviyorum. Hoşça kal Papyon'um" ifadelerini kullandı.

        "AİLEMİZE EN GÜZEL SEVGİYİ VERDİ"

        Derya Baykal da üzüntüsünü; "Sen benim her şeyimdin. Bana, ailemize en güzel sevgiyi verdin. Hoşça kal oğlum. Seni hiç unutmayacağız Papyon" sözleriyle dile getirdi.

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