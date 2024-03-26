Derya Şensoy, kötü haberi böyle duyurdu: Hoşça kal Papyon'um
Derya Şensoy, Maltipoo cinsi köpeği Papyon'u kaybetti. Şensoy, acı haberi; "Hoşça kal Papyon'um" sözleriyle duyurdu
Derya Şensoy, köpeği Papyon'un acısıyla sarsıldı. Daha önce köpeği ile çektirdiği fotoğrafları yayımlayan 34 yaşındaki oyuncu, Papyon'a duygusal mesajla veda etti.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Derya Şensoy; "Canımın içi oğlum, seni hep çok seviyorum. Hoşça kal Papyon'um" ifadelerini kullandı.
"AİLEMİZE EN GÜZEL SEVGİYİ VERDİ"
Derya Baykal da üzüntüsünü; "Sen benim her şeyimdin. Bana, ailemize en güzel sevgiyi verdin. Hoşça kal oğlum. Seni hiç unutmayacağız Papyon" sözleriyle dile getirdi.