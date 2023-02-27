"SANA HİÇBİR ZAMAN DOYAMADIM"
Derya Şensoy, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törende babasına yazdığı bir şiiri okumuştu. Şensoy, "Ben üniversitedeyken biz babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp, yollamıştım" diyerek, o dizeleri paylaşmıştı:
Zamanlardan bir zaman çıksa, gelse
Ben o gün izlemeye doysam seni
Haydi, diyelim dünya tersine dönse
Ve okumaya doysam seni
Hatta haftanın 8. günü
Aklına bile doyarım belki
Ama sana hiçbir zaman doyamam baba...
O da bana şöyle yazmıştı mektubunda;
Bir baba-kız aşkıdır
Aşar okyanusları, çok yunusları
Baba-kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı
Seni çok ama çok seviyorum.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram