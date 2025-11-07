Dervişoğlu'ndan Sındırgı'ya ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu depremin vurduğu Balıkesir'in Sındırgı ilçesini ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Dervişoğlu'na partisinin Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve partililer eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunarak, vatandaşların sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, “Yaşanan sıkıntıları biliyoruz. O sıkıntıların aşılabilmesi için de atılması icap eden gerekli bütün adımları atıyor ve sizlere hizmetin gereğini yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. Kiracılardan esirgenen yardımlardan başlayarak barınma imkanını yitirmiş vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi, onun yanında bölgede çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi, kredi ve sigorta primleriyle ilgili yaşanan dertlerin aşılması için bütün hukuki düzenlemeleri temin edecek adımları atmak konusunda geri durmuyoruz" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELENİZE ORTAK OLACAĞIM'

Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bütün muhalefet partilerin milletvekilleriyle birlikte bir kanun teklifi verdiklerini belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

“Sındırgı'yı çok önemsiyorum. Buranın sahip olduğu milli ve manevi değerlerin bize şevk ve ilham verdiği kanaatini taşıyorum. Bütün dertlerin çözülebilmesi noktasında sizin bir hemşeriniz olarak birlikte omuz omuza vererek mücadelenize ortak olacağımı bilmenizi istiyorum. Burada acil nakdi yardıma, kredi borçları ve sigorta primlerinin ertelenmesine ihtiyaç var." 'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ' Balıkesir İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ise bölgenin en büyük sıkıntılarından birinin de ticaretin durma noktasına gelmesi olduğuna dikkati çekip, “Sındırgılı hemşerilerimiz göç etmek zorunda kaldı. Yanı sıra hastanedeki sıkıntıları da biliyoruz. Bu konuyu meclis gündemine getirdim. Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz. Hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca buradaki kiracı kardeşlerimizin hakkını, hukukunun korunabilmesi, bölgede kalması, göçün önüne geçebilmesi ve halkın yerinde hayatına devam edip, ekonomiye katkı sağlamalarını temin için elimizden geleni yapacağız. Genel Başkanım adım adım takip ediyor. Bizden sürekli bilgi alıyor, talimat veriyor" diye konuştu. 'KENT HAYATINDAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL' Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise Sındırgı'nın iki büyük caddesi olduğunu belirtip, “Burada yıkımlar gerçekleşti. Bu caddelerde yüzde 70'e yakın esnaf ve vatandaşımız evsiz ve iş yerisiz kaldı. Ticaretin durduğu bir noktada kent hayatından bahsetmek mümkün değil. Onun için bir an önce esnafımız, çiftçimiz, vatandaşlarımız, SGK, Bağkur, vergi ve kredi borçlarını özel bankalardan ve devlet bankalarından yapılandırılıp, ertelemesi gerekiyor" dedi.

